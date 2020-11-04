让老人更好融入数字生活（消费万花筒）

“以前只会用微信聊天，线上购物、扫码支付都不懂，现在学会了，挺方便的，不用总是麻烦孩子们了。”北京朝阳区居民张华笑着告诉记者。

语音聊天、视频通话、上网购物、转发分享……互联网技术的发展，让人们逐渐进入数字生活，老年群体也不例外。中国互联网络信息中心在2020年3月和6月两次调查的数据显示，仅仅过了3个月，60岁及以上老年网民占总网民的比例就从6.7%上升到10.3%。阿里巴巴发布的《老年人数字生活报告》显示，疫情防控期间，我国60岁以上老年群体加快适应数字生活，第三季度老年人使用手机淘宝APP的月均活跃度同比增速远超其他年龄段，高出整体水平29.7个百分点。

互联网、智能手机等给老年人带来了便利，但部分老年人在使用过程中仍存在困难。如何帮助老年群体摆脱“数字困境”，让他们更顺畅地拥抱数字生活？

阿里研究院相关负责人认为，当务之急是要为老年群体提供优质方便的数字服务，这需要政府部门、社会、家庭共同努力，探索建立安全醒目、友好便利、共享互助的老龄化友好数字环境。

为了让老年人更好融入数字生活，各地出台了相应的举措。江苏南京市积极实施“智慧助老”专项行动，努力解决老年人不会用智能手机等问题；海南启动“敬老月”活动，为老年人提供智能手机使用、电信防诈骗等培训服务；在湖北，老龄产业协会将组织志愿者在全省范围内举办1000场智能手机使用培训……

对一些互联网平台来说，要着力构建更具包容性的数字生态。在应用开发中更加注重老年人的需求和习惯，如研制专门的老人手机APP，既保留基本功能，又操作简单，让老人用起来方便快捷。

专家表示，一方面要推动各项数字化便民措施落地，另一方面也要给出“非数字化”的替代选项，为不会上网的老年人留下传统通道。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 19 版）

(责编：马昌)