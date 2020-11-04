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今年以来企业纳税负担下降，获得感增强

纾困政策给力  企业明显受益（新视点）

本报记者 韩 鑫

2020年11月04日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，工信部中小企业发展促进中心对外发布了《2020年全国企业负担调查评价报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2019年以来，我国一系列优化营商环境、减轻企业负担的政策措施取得了积极成效，企业发展环境进一步改善。特别是今年以来，国家出台的减免缓征社保和医保费等一系列助企纾困政策成效显著，有效缓解了企业经营压力，为企业应对疫情影响、稳定运营提供了有力帮助。

　　据了解，《报告》对31个省、区、市的5478家企业进行了问卷调查，其中中小微企业占89%，设定了企业纳税、缴费、制度性交易、融资、人工、用电、清欠完成情况以及企业对负担的主观感受等8个方面、21项具体指标，并对各省、区、市企业成本负担情况开展了综合评价。

　　《报告》显示，当前企业获得感持续增强。今年第三季度，反映总体负担增加的企业较前两季度大幅减少。数据显示，前三季度我国新增减税降费2万多亿元，到年底将超2.5万亿元；阶段性减免三项社会保险费、缓缴社会保险费、失业保险稳岗返还等政策累计让企业直接受益超1.3万亿元。根据《报告》，下调制造业和交通运输业等行业税率、进一步实施小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除政策、深化增值税改革等措施，让企业纳税负担明显下降，特别是小微企业受益最明显。此外，被调查企业普遍反映营商环境正在不断优化。企业对营商环境“满意”和“非常满意”的措施包括：开办企业和工商注册登记信息变更便利度、获得电力供应便利度、知识产权保护，占比分别为91%、89%、89%。

　　被调查企业表示，希望相关部门在企业生产经营仍存在一些困难的情况下，延续实施一些力度大、效果好的降成本政策。比如，适当延长各项税费优惠政策的时限，降低融资成本和拓展融资渠道。又如，继续降低企业用能、用地和物流成本，取消不必要的审批手续以降低制度性交易成本等。

　　结合企业诉求，《报告》建议进一步优化营商环境、加大降低市场准入门槛力度、加快部分涉企法律法规修订，并完善政策评估制度。同时，通过充分发挥行业组织和服务机构的纽带作用，加快优化公共服务体系，减轻企业负担，激发市场主体活力。此外，要切实减少涉企收费事项，加强涉企收费治理长效机制建设，加大依法推进清理拖欠工作力度，进一步减轻企业负担。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月04日 18 版）
(责编：马昌)
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