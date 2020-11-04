三十项创新成果获中国专利金奖

本报北京11月3日电 （记者谷业凯）记者日前从国家知识产权局获悉：第二十一届中国专利金奖、第二十一届中国外观设计金奖近日揭晓。经中国专利奖评审委员会评审，社会公示，国家知识产权局和世界知识产权组织决定授予“含有银杏内酯的制剂及其制备工艺”等30项发明、实用新型专利中国专利金奖，“轨道车辆车头（2014—3）”等10项外观设计专利中国外观设计金奖。

据了解，本届获奖项目聚焦重点产业和关键领域核心技术，解决了一批“卡脖子”的技术难题，经济效益显著、社会效益突出。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 05 版）

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