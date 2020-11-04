中国企业积极探索海外形象建设新路径

据新华社北京11月3日电 （记者任沁沁）3日在京举办的2020·中国企业海外形象高峰论坛上，近150家中国企业共商海外形象建设之路，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

本届论坛主题为“携手合作 命运与共”，由中央宣传部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办，中国报道杂志社、中国外文局国际传播文化中心承办，中国公共关系协会企事业委员会协办。

国务院新闻办副主任、中国公共关系协会会长郭卫民表示，在各种全球性问题多重影响之下，一段时间内中国企业的海外经营面临较大挑战，要坚定“走出去”的步伐，坚持文化自信，坚守命运与共的信念。

全国工商联副主席李兆前认为，广大民营企业应以更高水平、更宏大视野探索海外形象建设新路径；积极参与国家重大战略，全面融入新发展格局；加快全产业链战略布局，提升核心竞争力；积极履行社会责任，加大国际传播影响力。

为更好地向世界讲述新时代央企故事，提升中华文化国际影响力，国务院国资委与中国外文局签署了战略合作协议。双方将发挥优势，携手合作，共同丰富国际传播内容、拓展国际传播渠道、提升国际传播能力、培育国际传播力量。

本届论坛发布的《中国企业海外形象调查报告2020·“一带一路”版》显示，中国经济发展对全球和地区及本国经济发展带来积极影响成为共识。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 10 版）

(责编：马昌)