中国国际竹博会在四川青神开幕

本报眉山11月3日电 （记者王明峰）3日，2020中国国际竹产业交易博览会在四川省眉山市青神县开幕。这次博览会，以“竹子联通世界”为主题，由中国轻工工艺品进出口商会、中国竹产业协会主办，四川省林业和草原局与眉山市人民政府共同承办。

作为竹产业盛会，博览会旨在搭建交流合作的国际平台，共同见证竹产业的创新转型，助推竹产业高质量发展。本届博览会拟签约项目27个，其中产业投资类项目16个、合作经贸类项目8个、合作机制类项目3个，总金额193亿元。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 10 版）

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