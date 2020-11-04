天津渤海银行女排披挂出征新赛季

11月3日下午，天津渤海银行女排新赛季出征仪式暨新闻发布会在位于天津海河东畔的渤海银行总部召开。

据悉，2020-2021中国女排超级联赛将于11月8日开始，新赛季天津渤海银行女排与奥运冠军、中国女排队长朱婷成功续约，主教练王宝泉对渤海银行、天津市体育局及社会各界人士长期以来对天津女排的关心与支持表达了由衷的感谢。

王宝泉介绍说：“天津渤海银行女排本赛季继续迎来世界第一主攻朱婷的加盟。队内的姚迪、李盈莹、王媛媛三名国家队员状态良好，通过上个上赛季的磨合，目前队伍整体配合日益默契。新赛季即将打响，队伍已经进入到了联赛备战的最后冲刺阶段。天津渤海银行女排全体教练员、运动员将在新赛季中展现出更好的精神面貌、更旺盛的斗志、更精湛的球技，向第13个联赛冠军发起冲击！”

作为俱乐部的坚强后盾，渤海银行已经连续八年冠名赞助天津女排，与女排姑娘们同甘苦、共收获，见证了天津女排一路从初出茅庐的“黑马”一步步走向冠军领奖台辉煌的艰辛与不易，渤海银行与天津女排的不解之缘甚至令一些津门的排球迷们为之津津乐道。

渤海银行行长屈宏志在出征仪式上表示，作为唯一一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，渤海银行成立以来，一直非常关注和支持天津体育事业的发展。与此同时，渤海银行也逐渐将“锐意进取、迎难而上、顽强拼搏、争创第一”的女排精神融入到了自身的企业文化中。今年7月16日，渤海银行成功实现了在香港联交所的主板上市，成为2020年首单银行股IPO。如今，渤海银行正致力于对标国际一流银行，打造以客户为中心的“现代财资管家”。本赛季天津渤海银行女排国手云集、群英荟萃，实力更加强大，希望女排姑娘们继续团结拼搏、勇攀高峰，不忘初心、砥砺前行。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)