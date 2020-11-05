人民网>>财经

新看点 新亮点

2020年11月05日06:28  来源：人民网－人民日报
 

 

　　第三届进博会举办地国家会展中心（上海）外景。
　　本报记者 韩晓明摄

　　作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会为各国提供了更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济持续低迷的非常时期，“不一般”的进博会，呈现出许多新看点新亮点，格外受世界瞩目。

　　——编 者 

　

　　严格防控

　　筑牢防疫底线

　　本报记者 姜泓冰

　　“严防”，始于报名申请注册。全员接受核酸检测，考虑布展和会期需要，还分成两阶段检测。随后，注册防疫健康码信息、上传健康承诺书，相关信息被集成进个人证件系统。进馆测温，人脸识别、芯片验证同时展开，核酸检测和体温检测等信息，秒速精准匹配，实现“无感知、不停留、可追溯”。

　　增开通往国家会展中心（上海）出入口的班车，缩短乘客进出场时间，加装红外无感测温设备，实时发现、带离体温异常人员，将疫情风险阻挡于场馆之外……

　　“进博会疫情防控聚焦‘人、物、馆’，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，构筑‘国境、城市、区域和展区’4道防线。严格把控每一个环节，对所有参会人员做到全链条可追溯，确保展会顺利进行。”上海市卫生健康委主任邬惊雷说。

　　一支400人的专业消毒队伍，每天早、晚两次对展厅、公共区域全面清洁消毒，电梯、卫生间、门把手等高频次使用区域或接触点，则不间断擦拭消毒。增设废弃口罩专用垃圾桶，专人及时收集、清运和集中消毒。从布展开始，国家会展中心已实施全封闭管理，所有入场货车、物品及外包装都经过两次以上消毒，冷链运送的生鲜食品管控更严。

　　通过分时、错峰、预约、限流等措施，控制展区、展馆、展位内瞬时人流数量，原则上不超过场馆有效使用面积最大承载量的30%，同时控制配套活动等现场活动规模和数量。坚决守住不发生聚集性疫情这条底线。

　

　　亮出绝活

　　演绎创新科技

　　本报记者 谢卫群

　　“好东西都拿出来了！”全球领先的医疗健康公司雅培负责人感叹。

　　糖尿病患者一天要扎几次手指测血糖，很痛苦。雅培带来“瞬感”第二代产品，帮用户摆脱指尖采血、提供实时葡萄糖测量数据及趋势变化，在14天内保持超高水平准确度，更新增了蓝牙功能和可选择的高低血糖警报等增强功能，患者实现了更便捷的疾病管理、更自由的生活。冠状动脉病变诊断的新型影像技术“冠脉黄金眼”（OCT），提供三维影像和10微米的极高分辨率，让术者看清冠脉模糊病变，准确诊断和评价冠状动脉内斑块，精准指导支架植入，优化医师决策，提高手术效率。

　　参展企业八仙过海，各显“高”招：美国陶氏、贝克休斯、高通等企业亮出高端装备产品；瑞士ABB集团再次拿出工业机器人，让机器人生产机器人；三星、松下、三菱电机等也各亮绝活；瑞士奢侈品公司历峰集团首次参展，带来了旗下20个品牌中的11家……共同演绎匠心、技艺与不断突破的创新成果。

　

　　双向驱动

　　谋求共赢发展

　　本报记者 巨云鹏

　　“这次青浦交易分团设置了18个工作小组，提前开展采购意向的订单摸排”，上海市青浦区商务委主任潘慧敏很兴奋。连续两年，进博会首单交易都被展馆所在地青浦拿下，他们今年仍跃跃欲试。

　　参展商满怀热情。医疗器械及医药保健展区和公共卫生防疫专区备受关注。辉瑞生物制药集团摆出总面积750平方米的“双展台”。“许多世界重量级展会因疫情取消，进博会如期举办展现了人类战胜疫情的信心。”辉瑞中国区首席运营官吴琨说，公司希望借助进博会，融入中国的新发展格局。

　　复星国际在防疫专区及品质生活展区都布了展，其德国合作伙伴拜恩泰科也首次亮相，展示双方合作开发的mRNA疫苗产品和技术。复星国际董事长郭广昌表示，公司将坚持“中国·全球双向驱动”战略，“走出去”与“引进来”相结合，深耕健康、快乐、富足三大业务，积极参与国内国际双循环，为全球家庭客户提供高品质产品和服务。

　　采购商不仅报名踊跃，而且结构进一步优化。从行业结构看，制造业、批发业和零售业企业排名前三，占比分别为30.6%、16.0%和8.2%。从企业性质看，境内企业中，更有5.35万家为民营企业，占比62.5%。

　

　　服务升级

　　便利快速通关

　　本报记者 沈文敏

　　10月26日，一枚重达88克拉的超大黑钻在上海浦东国际机场进境，当天通关，运抵进博会“6天+365天”常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港。这颗有57个切面、估价3700万美元的传奇黑钻，是法国卡洛芙品牌的“镇山之宝”，鲜少公开展示。为保障黑钻等珠宝的快速通关，浦东国际机场海关提前对接展商和承运商，掌握展品航班进出港计划，实时监控卸载、理货、分拨、存储、提离各环节运行，最大化压缩展品通关时间。

　　7月中旬，海关总署发布第三届进博会通关须知和14项便利措施，为境外参展商提供全方位海关手续办理通关指引。上海海关重点推进“通关便利化升级”，针对第三届进博会，试点上线展览品进境“无纸化通关”，企业以电子方式录入或上传有关展品备案和报关数据，通过单一窗口上传各种贸易单证，海关关员线上完成审单放行，“让数据多跑路，让企业少跑腿”，进境展品通关速度大幅提高。

　　上海海关在进博会的常态化服务机构“会展海关”继续开展“一窗通办”，同时在各主要口岸设置了43个进博会专用通道和79个专用窗口，全天候服务保障展品和人员进出，确保“管得住”“通得快”。

　　东方国际物流集团会展物流部经理陆明明说：“海关高效服务进一步压缩了展品的通关时间，为我们后续布展争取了宝贵时间。”

　

　　超大面积

　　名企参展踊跃

　　本报记者 曹玲娟

　　在国家会展中心（上海）随便走走，计步便轻松过万。

　　第三届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米。世界500强及龙头企业参展意愿更强，药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的名企大部分悉数登场。

　　其中，日企来了400多家，展区面积5万多平方米，比上届增长10%和16.9%；法国80多家企业参展，展区面积近1.6万平方米，比上届分别增加11.7%和7%。

　　30个最不发达国家也亮相进博会，面积超过4000多平方米。“一带一路”沿线国家的众多企业也很抢眼。

　　本届进博会主动调控了参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会。即便如此，采购商仍相当踊跃。

　　“在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。”中国国际进口博览局副局长孙成海表示。

　

　　首发云集

　　助力美好生活

　　本报记者 季觉苏

　　星趣控近视控制镜片，隐形分布着11圈1021个微透镜，可有效减缓佩戴者近视加深；迪卡侬全球首发的可折叠充气皮划艇，不仅将这项小众运动带给大众，而且5个独立“气室”可以保障即使被刺穿，皮划艇也能安全带你回到岸边；德勤的小黄鸭智能工厂，综合模拟了设备智能管理、AR技能培训和自动质量感知等智能场景的实际生产应用；产城智链通过大数据分析使企业与地区、园区甚至楼宇、人才之间精准互选……诸多全球首发，不仅助力美好生活，而且对中小企业数字化升级相当给力。

　　“绿色、健康、可持续”主题更加凸显。赛默飞世尔科技的自动磁珠纯化系统，15分钟完成96个核酸样品提取，秒取检测报告。德国自然空气能量公司Air Estetic医用个人防护系统，360°无死角保护医护人员，有效防止骨科手术时易产生的污染，防止病毒感染。首次亮相进博会的爱普生，带来无水再生纸的首秀。宜家首发的产品，让经过加工处理的PET成为极具价值的再生资源。

　　国家会展中心（上海）运营中心总经理助理彭春焰介绍，场馆鼓励展商采取定制化模块组合，既能满足展台搭建需求，又便于组装、拆除和可重复利用。第三届进博会展台绿色达标率有望提升至100%。

 

　　图片说明：

　　图①：在韩国现代汽车展台，两位工作人员正在布展。

　　本报记者 王新萍摄

　　图②：在诺基亚展台，工作人员正在调试VR体验设备。

　　本报记者 王 迪摄

　　图③：上海市相关部门举行安保誓师大会，确保对入场人员实施安全、健康一体化检测。

　　巨云鹏 吉甬海摄影报道

　　图④：一名外国参展人员在法国红酒展台前咨询。

　　本报记者 杨 迅摄


　　《 人民日报 》（ 2020年11月05日 06 版）

(责编：胡永秋、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved