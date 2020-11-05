第三届进博会举办地国家会展中心（上海）外景。

本报记者 韩晓明摄

作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会为各国提供了更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济持续低迷的非常时期，“不一般”的进博会，呈现出许多新看点新亮点，格外受世界瞩目。

——编 者

严格防控

筑牢防疫底线

本报记者 姜泓冰

“严防”，始于报名申请注册。全员接受核酸检测，考虑布展和会期需要，还分成两阶段检测。随后，注册防疫健康码信息、上传健康承诺书，相关信息被集成进个人证件系统。进馆测温，人脸识别、芯片验证同时展开，核酸检测和体温检测等信息，秒速精准匹配，实现“无感知、不停留、可追溯”。

增开通往国家会展中心（上海）出入口的班车，缩短乘客进出场时间，加装红外无感测温设备，实时发现、带离体温异常人员，将疫情风险阻挡于场馆之外……

“进博会疫情防控聚焦‘人、物、馆’，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，构筑‘国境、城市、区域和展区’4道防线。严格把控每一个环节，对所有参会人员做到全链条可追溯，确保展会顺利进行。”上海市卫生健康委主任邬惊雷说。

一支400人的专业消毒队伍，每天早、晚两次对展厅、公共区域全面清洁消毒，电梯、卫生间、门把手等高频次使用区域或接触点，则不间断擦拭消毒。增设废弃口罩专用垃圾桶，专人及时收集、清运和集中消毒。从布展开始，国家会展中心已实施全封闭管理，所有入场货车、物品及外包装都经过两次以上消毒，冷链运送的生鲜食品管控更严。

通过分时、错峰、预约、限流等措施，控制展区、展馆、展位内瞬时人流数量，原则上不超过场馆有效使用面积最大承载量的30%，同时控制配套活动等现场活动规模和数量。坚决守住不发生聚集性疫情这条底线。

亮出绝活

演绎创新科技

本报记者 谢卫群

“好东西都拿出来了！”全球领先的医疗健康公司雅培负责人感叹。

糖尿病患者一天要扎几次手指测血糖，很痛苦。雅培带来“瞬感”第二代产品，帮用户摆脱指尖采血、提供实时葡萄糖测量数据及趋势变化，在14天内保持超高水平准确度，更新增了蓝牙功能和可选择的高低血糖警报等增强功能，患者实现了更便捷的疾病管理、更自由的生活。冠状动脉病变诊断的新型影像技术“冠脉黄金眼”（OCT），提供三维影像和10微米的极高分辨率，让术者看清冠脉模糊病变，准确诊断和评价冠状动脉内斑块，精准指导支架植入，优化医师决策，提高手术效率。

参展企业八仙过海，各显“高”招：美国陶氏、贝克休斯、高通等企业亮出高端装备产品；瑞士ABB集团再次拿出工业机器人，让机器人生产机器人；三星、松下、三菱电机等也各亮绝活；瑞士奢侈品公司历峰集团首次参展，带来了旗下20个品牌中的11家……共同演绎匠心、技艺与不断突破的创新成果。

双向驱动

谋求共赢发展

本报记者 巨云鹏

“这次青浦交易分团设置了18个工作小组，提前开展采购意向的订单摸排”，上海市青浦区商务委主任潘慧敏很兴奋。连续两年，进博会首单交易都被展馆所在地青浦拿下，他们今年仍跃跃欲试。

参展商满怀热情。医疗器械及医药保健展区和公共卫生防疫专区备受关注。辉瑞生物制药集团摆出总面积750平方米的“双展台”。“许多世界重量级展会因疫情取消，进博会如期举办展现了人类战胜疫情的信心。”辉瑞中国区首席运营官吴琨说，公司希望借助进博会，融入中国的新发展格局。

复星国际在防疫专区及品质生活展区都布了展，其德国合作伙伴拜恩泰科也首次亮相，展示双方合作开发的mRNA疫苗产品和技术。复星国际董事长郭广昌表示，公司将坚持“中国·全球双向驱动”战略，“走出去”与“引进来”相结合，深耕健康、快乐、富足三大业务，积极参与国内国际双循环，为全球家庭客户提供高品质产品和服务。

采购商不仅报名踊跃，而且结构进一步优化。从行业结构看，制造业、批发业和零售业企业排名前三，占比分别为30.6%、16.0%和8.2%。从企业性质看，境内企业中，更有5.35万家为民营企业，占比62.5%。

服务升级

便利快速通关

本报记者 沈文敏

10月26日，一枚重达88克拉的超大黑钻在上海浦东国际机场进境，当天通关，运抵进博会“6天+365天”常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港。这颗有57个切面、估价3700万美元的传奇黑钻，是法国卡洛芙品牌的“镇山之宝”，鲜少公开展示。为保障黑钻等珠宝的快速通关，浦东国际机场海关提前对接展商和承运商，掌握展品航班进出港计划，实时监控卸载、理货、分拨、存储、提离各环节运行，最大化压缩展品通关时间。

7月中旬，海关总署发布第三届进博会通关须知和14项便利措施，为境外参展商提供全方位海关手续办理通关指引。上海海关重点推进“通关便利化升级”，针对第三届进博会，试点上线展览品进境“无纸化通关”，企业以电子方式录入或上传有关展品备案和报关数据，通过单一窗口上传各种贸易单证，海关关员线上完成审单放行，“让数据多跑路，让企业少跑腿”，进境展品通关速度大幅提高。

上海海关在进博会的常态化服务机构“会展海关”继续开展“一窗通办”，同时在各主要口岸设置了43个进博会专用通道和79个专用窗口，全天候服务保障展品和人员进出，确保“管得住”“通得快”。

东方国际物流集团会展物流部经理陆明明说：“海关高效服务进一步压缩了展品的通关时间，为我们后续布展争取了宝贵时间。”

超大面积

名企参展踊跃

本报记者 曹玲娟

在国家会展中心（上海）随便走走，计步便轻松过万。

第三届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米。世界500强及龙头企业参展意愿更强，药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的名企大部分悉数登场。

其中，日企来了400多家，展区面积5万多平方米，比上届增长10%和16.9%；法国80多家企业参展，展区面积近1.6万平方米，比上届分别增加11.7%和7%。

30个最不发达国家也亮相进博会，面积超过4000多平方米。“一带一路”沿线国家的众多企业也很抢眼。

本届进博会主动调控了参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会。即便如此，采购商仍相当踊跃。

“在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。”中国国际进口博览局副局长孙成海表示。

首发云集

助力美好生活

本报记者 季觉苏

星趣控近视控制镜片，隐形分布着11圈1021个微透镜，可有效减缓佩戴者近视加深；迪卡侬全球首发的可折叠充气皮划艇，不仅将这项小众运动带给大众，而且5个独立“气室”可以保障即使被刺穿，皮划艇也能安全带你回到岸边；德勤的小黄鸭智能工厂，综合模拟了设备智能管理、AR技能培训和自动质量感知等智能场景的实际生产应用；产城智链通过大数据分析使企业与地区、园区甚至楼宇、人才之间精准互选……诸多全球首发，不仅助力美好生活，而且对中小企业数字化升级相当给力。

“绿色、健康、可持续”主题更加凸显。赛默飞世尔科技的自动磁珠纯化系统，15分钟完成96个核酸样品提取，秒取检测报告。德国自然空气能量公司Air Estetic医用个人防护系统，360°无死角保护医护人员，有效防止骨科手术时易产生的污染，防止病毒感染。首次亮相进博会的爱普生，带来无水再生纸的首秀。宜家首发的产品，让经过加工处理的PET成为极具价值的再生资源。

国家会展中心（上海）运营中心总经理助理彭春焰介绍，场馆鼓励展商采取定制化模块组合，既能满足展台搭建需求，又便于组装、拆除和可重复利用。第三届进博会展台绿色达标率有望提升至100%。

图片说明：

图①：在韩国现代汽车展台，两位工作人员正在布展。

本报记者 王新萍摄

图②：在诺基亚展台，工作人员正在调试VR体验设备。

本报记者 王 迪摄

图③：上海市相关部门举行安保誓师大会，确保对入场人员实施安全、健康一体化检测。

巨云鹏 吉甬海摄影报道

图④：一名外国参展人员在法国红酒展台前咨询。

本报记者 杨 迅摄

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 06 版）

(责编：胡永秋、马昌)