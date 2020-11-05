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全国铁路10月份发送煤炭1.57亿吨

保障冬季市场供应

2020年11月05日06:29  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月4日电  （记者丁怡婷）随着我国北方地区陆续进入供暖期，发电供热和居民取暖用煤需求快速增长。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：10月份，国家铁路完成煤炭装车224万车、发送煤炭1.57亿吨；日均煤炭装车7.24万车，环比增加1181车、增长1.7%；日均发送煤炭500.5万吨，环比增加6.9万吨、增长1.4%。全国主要电厂、港口存煤稳定在较高水平，有力保障了市场供应。

　　国铁集团货运部负责人介绍，为了保障冬季煤炭稳定供应，铁路部门主动与地方政府和重点发电企业沟通，全面摸清需求，统筹调配运力，精准组织煤炭运输工作。10月份，瓦日、侯月、浩吉铁路煤炭运量均实现同比增长，合计完成运量2882万吨，同比增加755万吨，陕煤外运完成6953万吨，同比增加880万吨。东北地区日均接卸煤炭70万吨，环比日均增加6万吨、增长9.4%。

　　10月份电煤日均完成装车4.08万车，环比增加2597车、增长6.8%。目前全国350家铁路直达电厂存煤6020万吨，较9月底存煤增加570万吨、增长10.5%，秦皇岛、唐山等环渤海港口存煤始终保持在1700万吨左右，有效促进了煤炭市场稳定。

　　中国煤炭运销协会分析认为，为保障我国冬季煤炭稳定供应，主要产煤省区将继续释放煤炭产能，优化煤炭生产开发布局和产能结构，煤炭产能产量将稳中有增，铁路部门优化运输全力保障煤炭供应，煤炭铁路运量将保持增长，预计后期煤炭市场供应将稳定充足。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月05日 10 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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