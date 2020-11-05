全国铁路10月份发送煤炭1.57亿吨

本报北京11月4日电 （记者丁怡婷）随着我国北方地区陆续进入供暖期，发电供热和居民取暖用煤需求快速增长。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：10月份，国家铁路完成煤炭装车224万车、发送煤炭1.57亿吨；日均煤炭装车7.24万车，环比增加1181车、增长1.7%；日均发送煤炭500.5万吨，环比增加6.9万吨、增长1.4%。全国主要电厂、港口存煤稳定在较高水平，有力保障了市场供应。
国铁集团货运部负责人介绍，为了保障冬季煤炭稳定供应，铁路部门主动与地方政府和重点发电企业沟通，全面摸清需求，统筹调配运力，精准组织煤炭运输工作。10月份，瓦日、侯月、浩吉铁路煤炭运量均实现同比增长，合计完成运量2882万吨，同比增加755万吨，陕煤外运完成6953万吨，同比增加880万吨。东北地区日均接卸煤炭70万吨，环比日均增加6万吨、增长9.4%。
10月份电煤日均完成装车4.08万车，环比增加2597车、增长6.8%。目前全国350家铁路直达电厂存煤6020万吨，较9月底存煤增加570万吨、增长10.5%，秦皇岛、唐山等环渤海港口存煤始终保持在1700万吨左右，有效促进了煤炭市场稳定。
中国煤炭运销协会分析认为，为保障我国冬季煤炭稳定供应，主要产煤省区将继续释放煤炭产能，优化煤炭生产开发布局和产能结构，煤炭产能产量将稳中有增，铁路部门优化运输全力保障煤炭供应，煤炭铁路运量将保持增长，预计后期煤炭市场供应将稳定充足。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】