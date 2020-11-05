长三角生态环保产业链联盟成立

本报南京11月4日电 （记者刘毅）长三角生态环保产业链联盟成立大会，日前在江苏盐城举行。这一产业链联盟由江苏盐城环保科技城和江苏省环保集团等共同发起，由从事生态环境保护研究、制造、推广、服务的企事业单位、高校、科研机构等组成。

长三角生态环保产业链联盟成立后，将加强区域资源高效配置，着力搭建产学研用合作交流平台，加强产业链供应链互联互通、协同协作，优化产业生态体系，提升长三角生态环保产业整体竞争力，将长三角地区打造成全国有影响力的生态产业综合集聚区。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 10 版）

(责编：胡永秋、马昌)