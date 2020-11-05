我国商标注册周期大幅缩短

新华社重庆11月4日电（记者张泉、张翅）记者从4日在重庆举行的2020年度商标注册便利化改革集中宣讲上获悉，我国商标注册周期目前需要8至9个月，与2016年的13至14个月相比缩短了5个月，商标注册便利程度持续提升。

11月3日至4日，2020年度商标注册便利化改革集中宣讲走进西部（重庆）科学城和重庆两江新区，来自重庆、四川等地54万多人次线上线下共同参与。

国家知识产权局商标局有关负责人表示，近年来，我国持续推进商标注册便利化改革。目前，我国商标注册平均审查周期已缩短至4个月零10天，今年年底前将缩短至4个月以内。

数据显示，截至2020年9月，重庆市、四川省商标累计有效注册量为151.2万件。

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