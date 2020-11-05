“十四五”改革路线图浮现 诸多红利可期

“十四五”时期我国将进入新发展阶段，改革又到了一个新的关头。“全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。” 党的十九届五中全会指明了未来的方向。

全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（下称《建议》）进一步勾勒出具体的路线图：激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场体系，加快转变政府职能。

接受《经济参考报》记者采访的专家预计，随着国有经济布局优化和结构调整、建设高标准市场体系等相关政策文件的出台，“十四五”期间国企重组整合将提速，土地等要素市场化改革加码推进，诸多红利可期。

全面深化改革取得重大突破

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，重要领域改革不仅没有止步，还继续向深水区迈进，多项重磅改革举措接连落地。

面对挑战迎难而上，必须发挥改革的突破和先导作用。今年以来，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》等重磅文件相继发布和通过。

回眸“十三五”，全面深化改革取得重大突破，供给侧结构性改革、放管服改革、要素市场化改革、财税金融体制改革、国企改革等多路推进，为经济发展注入强大动能。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，“十三五”期间，我国在推进供给侧结构性改革和优化营商环境方面取得显著成效，三去一降一补任务初步完成，并转向高质量发展，通过科技创新，加快构建现代产业体系，不断深化放管服改革释放市场活力，供给侧改革红利促使产业优化升级并实现强身健体，市场化改革红利引导资源有效配置，提升资源配置效率，从而为建设社会主义现代化国家新征程铺好路。

面对复杂多变的国内外经济环境，依靠改革应对变局、开拓新局，重点领域关键环节改革仍将推进。正如中央全面深化改革委员会第十六次会议强调的那样，“十四五”时期我国将进入新发展阶段，改革又到了一个新的关头。

专家表示，改革是发展的根本动力和活力之源。要提高改革的战略性、前瞻性、针对性，紧紧扭住关键，突出改革实效，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，推动改革和发展深度融合，推动改革更好服务经济社会发展大局。

“十四五”改革路线图浮现

党的十九届五中全会提出，坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。要激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场体系，加快转变政府职能。

在专家看来，这一系列表述释放出更强烈的全面深化改革信号。国务院发展研究中心原副主任王一鸣指出，构建新发展格局关键在深化改革。通过改革创新，破除体制机制障碍，提高经济循环的质量和效率。

首要的就是激发各类市场主体活力。深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业。加快国有经济布局优化和结构调整，发挥国有经济战略支撑作用。推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革等。《建议》中明确了一系列具体任务。

“可以预料，在‘十四五’期间，国资国企将加快推动重点领域的市场化改革，放得不够的地方要充分放开。”中国企业研究院首席研究员李锦称。

建立高标准市场体系也被列入改革任务表，其中包括实施高标准市场体系建设行动。继续放宽准入限制。深化土地管理制度改革。推进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革等。目标是“十四五”时期高标准市场体系基本建成，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展。

在王一鸣看来，一系列举措将促进国内规则规制全面对接国际高标准市场规则体系，提高国内经济循环质量和效率，推动国内国际双循环相互促进。

此外，《建议》还提出，建立现代财税金融体制。具体包括，完善现代税收制度，健全地方税、直接税体系，优化税制结构，适当提高直接税比重，深化税收征管制度改革。深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重等。

诸多红利将加速释放

分析指出，改革顶层设计已经明确，今后一个时期的重点是整体推进，督促落实，预计随着一系列政策出台，诸多红利将加速释放。

刘向东认为，展望“十四五”，最大的改革红利是为激发创新活力而获得的人才红利，只有通过深化改革解放生产力，激发人的创造性，才能突破制约瓶颈，有效衔接市场需求和产品供给，实现资源更高效率的配置。总体看，要有效推进国有经济优化布局，着力发展非公经济，推进要素市场化改革，建设高标准市场体系，以及其他各类改革任务。

11月2日召开的中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》、《建设高标准市场体系行动方案》。

“新时代优化国有资本布局和调整将会聚焦战略安全、新兴产业、科技创新、区域一体化发展等重点领域，主要通过企业兼并重组、优势企业集团整体上市、核心资产整体上市、推进混合所有制改革、多措并举加快国有资本证券化等方面发力。”国家发改委经济体制与管理研究所企业研究室副主任李红娟在接受《经济参考报》记者采访时表示。

她进一步解释称，将通过专业化兼并重组减少产能过剩行业的产能，整合产业链，打通上下游，优化国有资产配置，促进转型升级。围绕重大国家战略推动地方企业与中央企业联合重组，培育全国乃至全球性行业龙头企业，提升资源类企业国际竞争力。积极引入民间资本参与资源类国有企业改革，持续提升公司运营效率。

土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革也将加码推进。王一鸣建议，深化劳动力市场和土地制度改革。建立基本公共服务与常住人口挂钩机制，推动农业转移人口市民化。探索扩大集体经营性建设用地使用权入市用途，促进城乡要素双向流动。同时，加快收入分配制度改革。促进更多低收入者进入中等收入群体，进一步释放内需潜力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)