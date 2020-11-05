提信心展恒心显决心 习近平进博会演讲引各界热烈反响

“在疫情全球蔓延、国际经贸形势严峻的背景下，进博会如期举办让全世界见证了中国持续推进高水平对外开放的魄力与决心。”

“习近平主席的主旨演讲对世界经济形势作出了基本判断，鲜明地表达了中国的态度和立场——携手推进共赢共担共治的共同开放。”

“进博会充分链接了国际市场与国内市场，不仅成为世界高质量产品和服务集中展示的舞台，更成为国内国际双循环相互促进的重要动力。”

多位专家学者和企业代表在接受人民网记者采访时表示，在世界经济不稳定不确定因素增多的大背景下，习近平主席的主旨演讲展现了中国开放共赢的恒心，向世界传递出坚定不移全面扩大开放的决心，描绘出在开放中创造机遇、在合作中破解难题的美好愿景。

提升信心

“为不稳定不确定因素增多的世界经济注入中国力量”

尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快：全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施……

“中国高水平对外开放取得的成果，为不稳定不确定因素增多的世界经济注入中国力量，也为构建开放型世界经济注入了中国信心。”商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰表示，各国走向开放、走向合作的大势不会改变。

罗氏制药中国总裁周虹认为，在疫情全球蔓延，国际经贸形势复杂严峻的情况下，第三届进博会的如期召开，向全世界展现了大国的责任和担当，释放出积极信号，为世界经济复苏注入信心和力量，也进一步为推动开放型世界经济注入“中国动力”。

欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩表示，进博会开放共享的精神，体现了中国作为自信大国的姿态，以及进一步开放与世界共享更美好未来的决心，也让企业对中国市场的信心更加增强。

伊利集团执行总裁张剑秋认为，随着进博会成为全球共享的国际公共产品，不仅让中国企业搭上对外合作的“快车”，也让全球企业乘上中国高速发展的“专列”。在形成对外开放新格局的背景下，中国企业要把握经济全球化的大潮流，通过深化全球合作，促进创新、产业等各方面的联通融合。

“习近平主席的主旨演讲深刻把握了国际经济大势，针对推动更深层次的对外开放、内外市场联通、要素资源共享所提出的‘三个推进’和‘四项举措’，充分展现了中国积极参与全球经济治理、普惠民生福祉的大国担当，也进一步增强了企业家的获得感，让我们对未来持续加大企业开放合作力度充满了底气和信心。”苏宁控股集团董事长张近东说。

展现恒心

“推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放”

“推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放为全球合作抗击疫情、推动世界经济复苏指明了方向。”上海社会科学院原副院长何建华表示，习近平主席连续3年在进博会开幕式的演讲，一以贯之地释放了中国对世界的观察、对经济全球化的立场。同时，为应对各类风险挑战，提供了“中国方案”和具体倡议。

“开放不是一厢情愿，需要各国团结合作共同应对挑战。”何建华认为，中国始终致力于推动各国互利共赢、共同发展，体现了大国责任和担当。

陕西鼓风机（集团）有限公司董事长李宏安表示，习近平主席提出的全面扩大开放新举措，表明了中国坚定推进全面扩大开放的恒心，也为国内外企业开展市场合作、共赢发展指明了方向，提振了信心。

当前，为适应新形势新要求，中国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在疫情对全球经济造成严重冲击的背景下，中国经济呈现稳定转好态势，前三季度实现正增长，其中对外贸易额增长0.7%，实际使用外资增长5.2%，为推动世界经济复苏发挥了积极作用。

“习近平主席通过视频发表的主旨演讲，不仅立意高远地彰显了中国经济高质量发展的信心，更为推动新一轮高水平对外开放和经济全球化发展注入了强劲动力。”普华永道亚太及中国主席赵柏基表示，公司将立足自身专业服务，助力让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，以实际行动为实现国内国际双循环新发展格局注入更多正能量。

蒙牛集团总裁卢敏放表示，多年来的发展经验，让集团充分体会到，强大的国内市场为中国企业开展全球资源和市场布局带来巨大的驱动力。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对于正在崛起的中国乳业来说具有重大意义。

彰显决心

“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”

中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。

“习近平主席提出中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机，持续优化营商环境。中国在疫情后出台的各项纾困惠企政策，对在中国境内注册的企业一视同仁。这将进一步增强外资企业与中国的产业合作基础，有利于外企与中国全方位地深入长久合作。”高通公司中国区董事长孟樸说。

乐斯福集团大中华区总裁浦建菲表示，在全球新冠肺炎疫情大流行下，中国政府仍能坚持走开放之路，足见中国推动世界共同发展的决心。

“在全球疫情背景下，今年进博会能够如期举行，体现了全世界对中国政府的支持与信任，也充分表明了世界对中国经济复苏与增长的决心和信心。在这样良好的外商投资环境下，外商可以更好地发挥优势，有效对接国内外资源，增进人文交流与理解，推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。”华彬集团董事长严彬认为。

“进博会是一个开放、创新、合作的平台，已成为促进科创发展的加速器，推动了突破创新药物的引进，满足广大患者急迫的临床治疗需求。”辉瑞生物制药集团首席运营官吴琨表示。

“制度优势更加明显、强大市场优势更加突出、高水平开放优势持续显现，正是基于以上三大优势，我国经济呈现稳定转好态势，为推动世界经济复苏发挥了积极作用。”崔卫杰说。

(责编：栗翘楚、孙阳)