浦发银行倾力服务第三届进博会

11月4日，第三届中国国际进口博览会在上海开幕。作为上海骨干金融机构，成立27年以来，浦发银行始终以促进地方经济发展，提升金融服务能力和水平为己任。为服务好第三届进博会，浦发银行以客户体验和数字科技双轮驱动，倾力为参展交易各方提供优质服务，不仅升级推出《浦发银行进博会综合金融服务方案3.0》，还在业内率先发行针对境外参展人士的预付费卡，以金融之力为进博会“办出水平、办出成效、越办越好”贡献浦发智慧和力量。

率先发行“旅行通”卡 让境外参展人士也能方便“买买买”

11月5日，在人民银行总行、国家外汇管理局的共同指导下，人民银行上海总部的组织安排下，浦发银行首张旅行通卡（E Money）在上海实现首发，为日韩境外短期入境人士在中国境内支付提供便利。

为满足境外参会参展人士的便捷移动支付需求，浦发银行联合中国银联在业内率先发行的面向境外人士的“银联旅行通卡”，来自日韩的境外游客、商务往来人员等短期入境人士可在线或通过浦发银行网点开通该旅行通卡，通过境外卡刷卡、现金或跨境汇款方式充值后在境内使用。

该卡支持POS刷卡消费、银联二维码、银联卡闪付、银联手机闪付等全产品服务体系，涵盖出行、购物、餐饮、休闲娱乐、旅游门票等多种消费场景，为持卡人带来移动支付的便利。并且，在11月1日至30日期间免收充值和退卡手续费。

升级综合金融服务方案 深度融入进博交易场景

今年，浦发银行连续第三年发布《进博会综合金融服务方案》，并将方案升级至3.0版本。作为具有10多年离岸业务经验、全国持有OSA离岸牌照的四家银行之一，浦发银行充分发挥离在岸金融、自贸区分行、境外分行多元化平台优势，为企业提供本外币、境内外一体化服务，通过遍及全球100个国家和地区的约30家海外清算账户行和1700余家代理行，为企业提供高效便捷的跨境资金结算服务。

《进博会综合金融服务方案3.0》为境内采购商、境外参展商、参展个人等三大类参展交易主体定制，既包括为境内采购商以及境外参展商提供的跨境支付结算及贸易融资、全球财资管理、跨境投融资、避险保值、展会费用支付等服务，也包括为参展境内外个人提供的外汇结算、外汇理财、贵金属及外汇账户交易、外卡取款机外币自助兑换、境外个人境内小额消费支付等服务。

在跨境金融方面，根据进博会参展商的金融服务需求，浦发银行创新推出数字跨境支付结算服务“浦发跨境通”。“浦发跨境通”线上化后，已实现电子单证、外汇交易自主结汇、跨境人民币白名单客户直通式收付款等服务。

浦发银行还为本届进博会量身定制了两项供应链特色金融服务，一项是针对新增的公共卫生防疫专区，为各类医采平台及医药企业提供集贸易融资、应收账款管理、账款催收等服务于一体的特色金融服务；另一项是针对进博会跨境物流周转，结合洋山特殊综合保税区贸易便利化优势，为仓储企业服务的相关客群提供供应链生态化融资支持。

线上线下联动 “6天+365天”金融服务不间断

为给参与进博会的各方主体提供更优质、更便捷的金融综合服务，浦发银行充分发挥主场优势，进一步提供绿色通道，并在全辖建立快速沟通机制；备展期间，积极参与各类客商对接活动，在网点柜面增设进博会服务专区，以创新金融服务支持交易达成。

作为首家以API方式与中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台连接的商业银行，浦发银行充分发挥数字化先行优势，成功在该平台上线API预约开户功能，使众多进口采购商们无需填报纸质材料，即可在线享受便捷高效的开户服务。

此外，在进出口外贸金融服务领域，浦发银行已通过API实现了购付汇、收结汇、单证等国际结算产品及相关服务的数学化、线上化，并搭建了贯穿外贸领域的金融服务生态圈。 （牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)