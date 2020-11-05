税收“十三五”助力资源型城市转型升级“再出发”

“十三五”以来，曲靖市税务部门坚持政策导向、服务导向和需求导向，集成保障机制，强化落实机制，优化服务机制，助推富源县等资源型城市转型升级发展，更好地服务曲靖市高质量跨越式发展，主动服务“六稳”“六保”大局。

助力转型升级“加速跑”

富源县，素有“入滇第一关”“滇黔锁钥”“八宝之乡”的美誉，依托储量丰富的煤炭资源，一路发展壮大为曲靖市第二大经济体。但自2014年以后，煤炭行情一路下滑，昔日的光环渐渐褪去，和所有资源型城市一样，发展陷入困境。

改变，从工业园区开始。云南云铝泽鑫铝业有限公司是第一批入驻富源县工业园区的“金凤凰”，该企业集铝制品生产、加工及销售于一体。此后，富源县围绕铝产业精准招商，陆续引进了包括铝合金轮毂在内的一批优质铝合金汽摩配件项目，打造引领经济转型升级、民生事业改善的新引擎。

“从公司成立之初，税务部门就建立工作专班主动与我们对接，帮助我们解决了涉税难题和享受各项税费优惠政策。截至目前，我们享受到了高新技术企业所得税减免765万元、研发费用加计扣除331万元、环保税减免244万余元以及深化增值税改革等等税收优惠，源源不断的政策优惠和当地税务部门的贴心服务，陪伴着我们企业一路成长，鼓励我们不断向前发展。”云南云铝泽鑫铝业有限公司负责人陈德斌说道。

“大项目、大企业既要引得进，还要留得住，更要发展好，税收指标不能少”，曲靖市税务局征收管理科科长王光建介绍，“十三五”以来，曲靖市税务部门紧盯招商引资、新经济业态、产业园区等经济新动向，通过组建青年骨干队、志愿服务队、党员先锋队、招商引资专业服务工作小组等方式，主动对接当地招商引资重点项目，与政府相关部门、园区管委会、企业加强对接，为企业开通办税“绿色通道”,在服务企业中打好“组合拳”,助力产业转型升级加速跑。

服务生态产业“发展好”

“十三五”以来，曲靖市税务部门紧盯农、林、牧、渔业，特别是果蔬种植、生猪养殖加工销售、风力发电、新能源汽车等产业，通过钉钉、微信等远程辅导，同时组建税宣小分队、政策宣讲团上门辅导，点对点、手把手指导操作，帮助企业用好用足税费优惠政策，助力生态产业发展壮大。

富源县富村镇佳宇食品有限公司，是当地立足生态资源引进的一家集魔芋种植、加工、下域产品研发于一体的农产品深加工企业，辐射带头了周边云贵两省4万余农户发展魔芋种植。今年以来，受疫情影响，企业的销售一度不畅，魔芋种植农户也感到十分担忧。

了解到情况后，当地税务部门依托税收大数据应用平台，积极发挥税收大数据分析平台的精准定位作用，通过比对分析，为企业筛选到匹配的市场和销路，并及时将相关信息提供给企业，助力企业复工复产，最终成功打通了销路。

“主动了解企业的生产经营特点和涉税需求，实行税务人员和企业的‘一对一’对口联络，特别是‘套餐式’‘点餐式’的个性化服务，让政策精准投递、快速送达。这些措施让我们倍感温暖，更坚定了我们打造魔芋品牌、做强企业的信心。”该公司负责人陈丽艳感慨地说道。据了解，截至9月底，该公司已实现销售收入612万元，同比增长58%。

聚焦营商环境“体验好”

“十三五”以来，曲靖市税务部门聚焦“放管服”改革的难点堵点，持续推进办税便利化改革，激发市场主体活力，有力促进了全市税收营商环境的优化提升。

云南锦鸿金属制品有限公司是富源县重点引进的铝产业配套项目，企业进驻后，大量向周边市场零散户收购原材料（废砸铝），由于难以取得发票，成本核算成了一道难题。

当地税务部门了解到情况后，主动上门服务，“面对面”辅导，“点对点”答疑，详细讲解了收购发票开具相关规定，并提出具体解决方案。“公司刚成立不久，税务部门第一时间上门服务，帮助我们解决了开票、申报等涉税问题，加快了我们再生铝项目的投产进度。”该项目负责人陈晋高说道。

主动作为、靠前服务。这是“十三五”以来曲靖市税务部门优化税收营商环境的一个缩影。全面推行“网上办、自助办、邮寄办”等“非接触式”办税，畅通与房管、市场监管等部门的“一网通”，构建“互联网+”服务平台，全力打造“数字税务”，实现了手机APP、银行POS机、银行批量扣款、银行自助终端等多种方式缴税（费）。探索推出了纳税人分类分级管理办法，建立导税团队、企业联络员等制度，深入开展“便民办税春风行动”，持续提升纳税体验感。

纳税方式的改变，富源县润丰财务咨询有限公司业务主管丰吉胜看在眼里，更记在心里。“与税务部门打交道十多年了，这些改变忘不了！以前办税要经常跑，现在通过电子税务局、一部手机办税费，一次不用跑就可办完大部分涉税业务，工作效率提升了不止一倍。”丰吉胜深有感触地说道。

据了解，按照“一个片区聚焦一个主导产业，集约节约用地，提升园区发展质量”的思路，富源县走出了转型升级的新型工业化道路，并于2019年入选“国家新型工业化产业示范基地”。目前入园项目46个，建成投产38个，2019年共实现工业产值126.32亿元，工业增加值35.48亿元。

曲靖市税务部门将持续聚焦“放管服”改革，认真落实各项税费优惠政策和纳税服务举措，全力打造“政策落实好、便捷服务好、简化流程好、作风建设好”的税收营商环境，为全市经济社会的高质量跨越式发展贡献更多税务力量。（奠雄 熊安哲）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)