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防城港港口区“靠海”做文章 扶贫攻坚“清零在即”

2020年11月05日17:49  来源：东方网
 

广西防城港，北部湾一座充满活力的城市，港口区位于市政府所在地，2015年港口区有建档立卡贫困户644户2370人，5年之后的今天，港口区仅剩下10户29人减贫目标。 扶贫攻坚效果显著，目前进入了最后的“清零行动”阶段。

板寮村的刘兴贤，港口区最后仅剩10个贫困户之一，女儿刚刚领到大学录取通知书，新房刚建好，已达到脱贫标准，正等待验收，即将脱贫摘帽，三件喜事加在一起，老刘一家喜上眉梢。其他九个“准脱贫户”也达到了脱贫标准。

在“清零行动”中，港口区发挥临海优势，引导港区企业反哺扶贫，共吸收1000多个档立卡贫困劳动力就近就地就业，政府与企业一起携手打赢扶贫攻坚最后一战，清零贫困户。

此外，大力发展特色产业扶贫，依托滨海渔业养殖产业优势，靠山吃山、靠海吃海， 大力推进“5+2”特色产业发展 ， 成功创建了防城港红树林海洋渔业核心 等 示范区 。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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