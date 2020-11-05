多措并举让降本增效践于行

近期，陕钢集团龙钢公司轧钢厂生产准备作业区积极响应公司“系统成本再降100元”号召，在管理上探索创新，在工艺上精准发力，通过修内功，提素养，发动全员创新创效，为企业降本增效添威助力。

补齐短板拔掉技术困难户

该作业区充分发动、鼓励技师上讲台，组织员工进行专业知识、专业技能培训，老师傅、骨干在生产实践中进行传、帮、带，并利用每天班后半小时对操作过程中个人小技巧、小窍门进行分享，要求员工自觉找差距补短板，同时利用OPL单点课，把轧机上每个零部件分解出来，讲解设计原理、功能、运行过程中的关注点，让员工充分掌握轧机的构造、功能、常见故障及处理措施等，真正拔掉技术困难户，以技术实力降成本。

精细管理奏响降本主旋律

该作业区主要负责轧钢厂四条轧线轧机装配及轧辊加工任务，轧辊加工及装配过程中任何瑕疵都会影响钢材表面质量和轧线生产效率，为此该作业区严格执行标准化、精细化作业程序，从毛坯审核、轧辊装夹到轧槽车铣、轧机装配，层层把关，并制定严格的轧机上线检查制度以及轧辊验收制度，同时要求各工段负责人不定期深入轧线，听取轧线对轧机预装及轧辊加工的意见和建议，并及时采取相应整改措施，用高品质的产品助推轧线生产指标提升，加快推动“成本再降100元”目标实现。

集思广益深挖创效潜力股

该作业区围绕“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”积极开展全员创新创效、小技小改等活动，要求全体干部职工立足本职岗位献计献策。全员纷纷响应，维修班组首先唱响修旧利废回收利用主旋律，有效提升了生产效率，降低了生产成本。截至目前，该作业区已征集到15项好点子，从优化操作到设备改进，一件件并不起眼的降本“小事儿”正遍地开花，结出挖潜硕果。（刘婷）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)