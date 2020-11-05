我国“十三五”时期吸收外资有望达到6900亿美元

新华社上海11月5日电（记者吴宇、刘欢）据商务部5日发布的信息，“十三五”时期（2016年至2020年），我国预计吸引外资总规模可达6900亿美元左右，年均引资规模较“十二五”时期增加100多亿美元。

商务部在第三届进博会上发布的《中国外资统计公报2020》显示，“十三五”时期，我国吸收外资总量达5496亿美元，年均增长1%。2017年至2019年连续三年位居全球第二大引资国。初步预计“十三五”时期吸引外资总规模达6900亿美元左右，年均引资规模较“十二五”时期增加100多亿美元。

据商务部发布的数据，“十三五”时期，外资企业出口总量达3.9万亿美元，占全国比重达41.7%，进口总量达3.4万亿美元，占全国比重达44.8%；缴纳税收总额11.4万亿元人民币，占全国税收比重达19.3%；拉动城镇就业4000万人左右。

商务部外国投资管理司司长宗长青表示，如无特殊情况，预计今年四季度吸收外资仍将延续稳中向好态势，有望实现全年“稳外资”工作目标。

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