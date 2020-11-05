冠脉支架进入“千元时代”

新华社天津11月5日电（记者屈婷、张建新）曾经高达万元的冠脉支架进入“千元时代”。记者从国家组织高值医用耗材联合采购办公室获悉，从冠脉支架入手的首批国家高值医用耗材集中带量采购，已于11月5日在天津产生拟中选结果。本次集采产生10个拟中选产品，冠脉支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。

据悉，本次集中带量采购的冠脉支架材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物，采购周期为两年。医疗机构临床常用的主流产品基本中选，覆盖医疗机构意向采购量的70％以上。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。按意向采购量计算，预计节约相关费用109亿元。

记者了解到，相关企业积极参与本次集采，共有11家企业参与投标，涉及我国境内注册上市的26个冠脉支架产品。通过竞争，产生拟中选产品10个，分属于8家中外企业。医疗机构也积极参与本次集采，共有2408家医疗机构参与，其中年采购量大于500个的851家医疗机构全部参加。首年意向采购量达到107万个，接近2019年载药铬合金支架采购量（109万个），占2019年全部材质采购量（165万个）的65%。

对于此次冠脉支架的国家集采拟中选结果，国家医疗保障局医药价格和招标采购司司长钟东波评价为：让老百姓得实惠、让医疗机构受鼓舞、促医药产业高质量发展。据介绍，国家组织冠脉支架集中带量采购是治理高值医用耗材价格虚高、流通乱象的重要举措，是全面深化医药领域集中采购改革的关键一环。采购价格大幅降低，将显著减轻群众医药费用负担。预计全国患者将于2021年1月用上国家集采降价后的中选产品。

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