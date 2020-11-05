53岁的山西临县农民苗苏平去年搬下大山，住进了县城边的湫水万安苑易地扶贫搬迁安置点。今年，他和老伴加入脱贫攻坚造林专业合作社重新上山植树造林，实现了稳定脱贫。

苗苏平的新房面积有40平方米。按照建档立卡贫困户每人20平方米、人均3000元、户均不超过1万元的标准，他住新房只交了6000元钱。

湫水万安苑是临县18个易地扶贫搬迁集中安置点之一，占地252亩，安置着9个乡镇67个自然村的4944名村民。所有旧村的照片都悬挂在小区广场的展板上，人们想念老家时可以到这里看一看。与旧村沟壑纵横、靠天吃饭不同，这里水电暖、幼儿园、中小学、卫生所等配套齐全，旁边还建有扶贫车间和产业园区。

“政府正在给我们办房屋产权证，户口也能迁过来。”苗苏平说，做梦也没想到自己能住到这么好的地方。

“十三五”期间，临县一共实施自然村整村搬迁166个、部分搬迁117个，安置建档立卡贫困人口8444户23495人，同步搬迁4893户16509人。

尽管在小区旁边就能就业，但苗苏平和老伴今年还是选择加入造林合作社，重新回山上务工。除了秋收，这对夫妻今年几乎没有中断过种树，每天早上5点多上山，一直到太阳快落山的时候才回家。

“大半年时间，我们就挣了6万多元钱，只要收入稳定，受苦受累都不怕。”苗苏平说。

吕梁山深处大多不适合人类居住，但在当地政府和群众的努力下，现在却孕育着新的发展机遇，吸引大量农民下山之后再“登山”。

2016年以来，临县大力实施生态扶贫和退耕还林等工程。全县组建了291家脱贫攻坚造林专业合作社，在一个战场同时打赢生态治理与脱贫攻坚两场战役。

临县林草局局长高翠文说，过去5年，临县森林覆盖率由18.3%提高到25.1%，3.4万名参与造林的贫困人口人均每年增收12877元。

生态持续改善和经济林面积不断增加，也让搬迁农民上山增收有了更多选择。

与苗苏平不同，已经搬迁到临县欣阳小区的周家焉村村民秦有顺选择上山养蜂。这位59岁的脱贫户搬下山已有3年，以前家里4口人住1孔窑洞，现在新家80平方米，各种设施都很齐全。

“过日子就像蜜蜂酿蜜，只要勤快就有好收成，我养了40多箱蜜蜂，去年挣了4万多元钱。”秦有顺说。

目前，临县已发展枣林80多万亩，槐树20多万亩，非常适合发展养蜂产业。今年4月，临县挂牌了蜜蜂特色小镇，引导和鼓励人们上山养蜂。

临县蜂业协会会长李建玉说：“临县本地蜂农已经增加到266户，每年还吸引全国各地400多户蜂农前来放蜂，蜂蜜已经成为我们县的特色产品。”

靠山吃山，靠水吃水。为了方便搬迁农民上山发展产业，临县在旧村拆除复垦时专门保留了存放农具和供临时休息的房屋。

“过去，我们只是在山上种地、种树，现在林下可以种药材，发展生态养殖，这是吸引大家上山的地方。”去年，临县前曲峪村脱贫户刘秋平拿出9000元入股了村里的养殖场，在枣林下养鸡，每公斤鸡蛋能卖70元。

“我第一年就分红3500元，以后会越来越高。”他说。

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