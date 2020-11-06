中国成跨国投资“稳定器”

本报上海11月5日电 （记者王俊岭）5日上午，商务部在第三届中国国际进口博览会上召开外商投资专题新闻发布会，发布了《中国外资统计公报2020》、《中国外商投资指引（2020版）》，并宣布新版中国投资指南网上线。

据商务部外资司司长宗长青介绍，2019年，全国新设外商投资企业4.1万家，实际使用外资金额1412.3亿美元，再创历史新高，规模居全球第二位。其中，科学技术、信息软件等服务业增长较快，主要投资来源地投资保持增长，外商投资质量效益表现良好。今年前三季度，中国经济增速由负转正，成为全球跨国投资的“稳定器”和“避风港”。宗长青预计，如无特殊情况，今年四季度外商投资仍将延续稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标和“十三五”圆满收官。

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