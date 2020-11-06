快手递交招股书：2020年上半年营收同比增长48%

11月5日消息，快手正式向香港联交所递交招股申请。香港联交所（HKEx）公布的快手科技招股书显示，截至2020年6月30日止六个月，快手的中国应用程序及小程序平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。

据了解，快手拥有高活跃的内容生态。相关数据显示，今年上半年，快手主应用日活跃用户日均使用快手应用的时长超过85分钟，日均访问次数超过10次。同时，内容库也已包含260亿条短视频，今年上半年用户在快手上进行了10亿场直播。

得益于此，快手的营收保持了高速增长，2017年、2018年、2019年的总收入分别为83亿元、203亿元、391亿元。2020年上半年（截至6月30日）实现收入253亿元，同比增长48%。

26%月活用户创作内容

相关数据还显示，截至2020年6月30日止六个月的内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%，快手应用上每月平均短视频上传量超过11亿条。

快手招股书还显示，这个活跃生态系统的底层是技术与数据，一层是快手的内容与社交；二层则是业务板块，包括直播、在线营销和电商以及未来更多的产品和服务。

丰富的内容和互动体验设计，让快手用户建立了彼此交织的社交关系网络。数据显示，截至2020年6月30日，快手上有近80亿对用户互关（即两人相互关注）。

实际上，快手自2016年以来从短视频扩展至直播、线上营销、电商、网络游戏、在线知识分享等各领域，不断扩展边界，开创出更多元的生态和变现模式。对于未来发展，快手计划在增强生态系统、加强研发和技术能力、扩展产品服务与业务方面持续加大投入。

2000多万人在快手获得收入

招股书披露，2017年、2018年及2019年与截至2020年6月30日止六个月，分别有600万人、1800万人、2300万人及2000万人在快手获得收入，其中很多在偏远地区。

招股书还披露，快手电商业务2018年推出后高速增长，截至2020年6月30日止六个月期间内交易总额（GMV）达到1096亿元人民币。

大幅度增长的GMV正在让快手成为直播电商领域的头部企业。根据艾瑞咨询数据，截至2020年6月30日止六个月期间，快手已成为全球以商品交易总额计第二大直播电商平台。

多项业务的增长也让快手营业收入分布发生了变化，从主要依赖虚拟礼物的直播打赏，进化为一个更多元的收入结构。 快手招股书显示，2017年、2018年、2019年以及截至2019年6月30日及2020年6月30日止六个月，其直播收入分別为人民币79 亿元、人民币186亿元、人民币314亿元、人民币148亿元及人民币173亿元，且直播收入占总收入的比例从2017年全年的95.3%降低到了2020年上半年的68.5%。

这很大程度上得益于快手在线营销业务高速增长。数据显示，截至2020年6月30日止六个月内，快手在线营销业务收入达人民币72亿元，较去年同期增长222.5%。同时，线上营销服务的收入比例不断增加，由2017年的4.7%增加至2020年上半年的28.3%。（记者夏晓伦）

(责编：毕磊、夏晓伦)