多方参与助力全国第七次人口普查

“您好!我是西大街社区的人口普查员,我们正在进行全国第七次人口普查信息登记,需要了解一下您家庭成员的基本情况……”11月4日上午,普查员王蓓敲开了普查小区居民的家门,开展人口普查登记工作,对当户的实际居住人数、户籍人数、出生及死亡人数等项目进行仔细询问,详细登记社区人口信息,做到不漏一户,不落一人。

沧浪街道西大街社区在前期摸底工作中共摸底约两千户,近五千人,新老苏州人、外来流动人口,人员构成复杂,同时,社区人手有限,住户作息不规律,普查时间紧等原因,普查工作面临一定的困难。最终在社工、普查员、党员志愿者、居民志愿者、大学生志愿者、社区民警等多方力量的参与和支持下高质量完成前期辖区人口信息摸底任务,并于11月1日开始正式人口普查工作。

家住吴县新村的普查员王蓓,同时也是西大街社区第二网格的副网格长,在前期普查摸底中参与摸底了5幢居民楼,近70户人家,工作十分认真负责。在摸底过程中经常遇到白天上门居民不在家的情况,她就在门上贴留言,请居民回家后与她联系,在晚上打着手电筒逐一上门登记,有好几户居民一直没有回复,王蓓还重新询问邻居他们大概的作息规律,最后上门了3、4次才终于采集到信息。登记过程中还遇到一户正在搬家,她询问了该户居民房子是否是卖掉了?户口有没有迁走等信息?第二天在再次上门核实是否搬走之后,才完成信息填报。

苏纶新村的党员志愿者和居民志愿者们自发组成一个普查小队积极辅助人口普查工作,他们分工明确,认真做好区域划分、摸底、登记、数据汇总等各阶段的人普任务,各司其职、各负其责,确保普查各项工作顺利进行。

庆园小区的物业也积极主动参与到普查工作中来,帮助普查员与业主预约上门普查的时间,大大减少了普查员的工作量。

来自苏州经贸职业技术学院的宦正东、周玉婷、张志雄等10名大学生志愿者也积极帮助西大街社区开展人口普查工作。他们在摸底工作开展期间利用现代信息技术设计了电子调查问卷,上门普查时,被调查对象只要扫描二维码即可登记填报相关信息,既大大减轻了普查员的工作量,又提高了电子数据信息的质量,同时减少了人员的接触。另外,他们还协助参与了普查数据的处理和信息录入工作。

“这是我第一次上门向陌生人询问情况,一开始有点紧张和胆怯,也会遇到沟通不畅的情况,总结了几次经验后就能从容面对了,我觉得对于自己的表达能力和思维能力是一次很好的锻炼。信息采集过程中也有部分居民警惕性很高,怕上当受骗,就需要解答居民关于人口普查的相关问题,让他们充分知晓、理解、支持配合普查工作。人口普查是一件需要全民参与的国家大事,作为一个共青团员,我有幸参与其中,真是一次非常有意义的经历。”大学生志愿者宦正东说到。

西大街社区党委书记王明翠表示,人口普查是一项庞大的社会系统工程,动员范围广、技术要求高、工作难度大、时间节点多,党员志愿者、居民志愿者、大学生志愿者、社工等成为了我们此次普查队伍的中坚力量,助力此次人口普查工作顺利推进。（周沁）

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