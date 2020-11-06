稳岗促发展 保障1981人稳定就业

国网定西供电公司积极担当，主动作为，通过“强服务、促发展、稳就业、复生产”的组合拳，通过政企结合，做到“四个注重、四个到位”，获得地方政府高度肯定，打造地方稳就业的亮丽名片。

注重央企担当，促就业服务民生到位。随着定西电网工程全面开复工，定西供电公司实现工程复工后农民工返岗率100%，为满足企业复工复产和广大外出务工人员的求职需求，国网定西供电公司在国聘网发布定点扶贫县贫困农民工招聘专项计划，明确招聘人员条件，编制招聘计划名额15人，通过线上初步筛选、面试后，于5月底全面完成定点扶贫招聘计划，完成率100%。在电网工程建设、一线供电服务、电网辅助运检等领域通过劳务派遣、业务外包等方式扩大就业，截至目前共计保障1981人稳定就业，同比增加102%。

注重沟通协调，促稳岗返还按期到位。超前预想，市县两级上下联动，积极对接沟通，准确核算申领稳岗补贴金额，及时填报申领所需各项表格资料，做到数据“零误差”，资料“零缺失”。主动与市人社局做好衔接，准确了解申领的各项工作途径、方法，了解最新要求，掌握文件出台节点时间，确保信息“无遗漏”，理解“无偏差”。加班加点开展网上申报工作，紧盯工作环节，超额完成稳岗返还申领的全部工作，稳岗补贴212.61万元资金按期颗粒归仓，超省公司下达计划17.55万元，稳岗补贴返回完成率108.99%。积极与地方人社局对接争取社会保险减免政策最大化，预计各类社会保险减免额为1662.85万元，与前期测算增长352.45万元。

注重素质提升，促人员内部培训到位。结合岗位实际“干中学、学中干”，用好用足稳岗返还资金开展覆盖全员的专业管理、技术技能专项培训，开展“供电服务十项承诺、员工服务十个不准及供电服务十五条红线”现场考试44场，累计参与787人次，平均分98.3分，考试通过率100%。以“四个抓手”(以全覆盖专业培训抓基础、以储备项目评比抓质量、以人员综合测评抓成效、以实景设计展示抓典型)为依托，开展配农网工程设计质量提升培训100余人次。强化特殊文化人员开展“特殊化”培训。对通过单位内部测评人员，签订特殊文化人员培训合格确认表，对还未具备岗位能力的人员，签订特殊文化人员帮扶协议，强化组织领导，落实责任分工，常态开展特殊文化员工培训考试工作。为公司锻造具有忠诚政治品格、扎实理论功底、突出业务能力的人才队伍打下坚实基础。

注重主动作为，促地方企业减负到位。摸排供电区域内437户大工业客户、5240户一般工商业高压客户，掌握企业运行现状，主动上门协助客户开展电气设备检修调试。针对域内87户高汽能企业，制订“一户一策”服务方案。严格落实疫情防控期间灵活电价和阶段性降低企业用电成本政策，主动联系域内两部制电价客户，协助客户优化调整基本电费计费方式，切实将红利及时、足额传导至用户;对执行一般工商业、大工业电价用户，计收电费时统一按原到户电价水平的95%结算，确保政策红利不折不扣落实到位，预计到12月底将减少客户电费支出4766万元，有效减轻企业负担，助力企业复工复产，切实帮助地方企业渡过难关。(王文林 周萍)

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