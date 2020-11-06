清华大学发布中国平衡发展指数

人民网北京11月6日电（记者车柯蒙） 2020年11月4日，清华大学中国平衡发展指数发布会在北京举行。发布会上，清华大学党委副书记向波涛致辞，清华大学中国经济社会数据研究中心、经济管理学院、社会科学学院联合发布了《清华大学中国平衡发展指数报告（2020）》。清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春报告了研究成果，清华大学经济管理学院院长白重恩、社会科学学院党委书记刘涛雄分别解读了主报告和专题报告。来自国家统计局、中国社会科学院、北京大学、中国财政科学研究院的专家学者和长江学者特聘教授等对报告进行了点评。

向波涛副书记在发布会致辞中指出，编制清华大学中国平衡发展指数是“急国家之所急，研国家之所需”，既有重要的理论意义又有突出的现实价值，也体现了清华大学中国经济社会数据研究中心作为清华大学国家高端智库组成部分的责任担当，面向未来，我们要立足于我国发展新的历史方位，不断探索我国经济社会发展面临的新情况、新问题，揭示新特点、新规律，始终葆有严谨务实的工作态度和精益求精的精神，深入考察经济发展、社会进步、生态环境、民生福祉等方面的平衡发展状况，将研究成果运用到经济社会发展的实践当中，为实现国家治理体系和治理能力的现代化凝聚智慧，为推动高质量发展贡献清华力量。

清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春报告了课题组的研究成果。他介绍，2018年我国平衡发展指数为53.29，“十三五”以来上升了3.57；经济、社会、生态、民生领域均取得了明显的发展成就，特别是社会领域平衡发展的良好态势对我国总体平衡发展起到了重要的推动作用，贡献率由2016年的32%提高到2018年的53%。地区不平衡程度略微缓解，城乡不平衡程度整体呈现稳步缩小态势。

“十三五”期间，我国经济社会发展取得一系列突出成就。一是居民收入水平持续上升，消费结构进一步优化。居民人均可支配收入和消费的地区差距与城乡差距不断缩小，平衡程度持续向好。农村消费结构调整速度明显快于城镇，消费结构进一步升级。二是贫困发生率大幅下降，脱贫攻坚取得历史性成就。在精准扶贫政策的推动下，5575万农村贫困人口实现脱贫，贫困地区的基础设施和公共服务水平显著提高，贫困群体人居环境和外部发展条件明显改善。三是互联网普及率持续提升，“新基建”助力经济数字化。信息基础设施建设的投资力度不断加强，互联网蓬勃健康发展，信息鸿沟不断缩小。四是蓝天保卫战稳步推进，空气质量明显改善。PM2.5浓度明显降低，重污染天数明显减少，空气质量明显改善，人民的蓝天幸福感明显增强。五是我国医疗资源供给持续增长，居民健康水平显著提升。我国每千人口卫生技术人员数逐年上升，平衡发展指数持续稳步增长；婴儿死亡率持续下降，人口出生时预期寿命逐年上升。

尽管取得一系列突出成绩，发展不平衡不充分仍然是我国经济社会发展面临的长期问题，城乡区域发展和收入分配差距依然较大，民生保障存在短板，一些新情况需要引起我们的重视。创新能力不适应高质量发展要求，科技领域“卡脖子”问题亟待解决；劳动年龄人口占比下降速度加快，就业结构性矛盾凸显；文化资源不平衡问题依旧突出，东中西部地区差异明显；社会法治水平有待进一步提升，地区不平衡问题突出。

清华大学经济管理学院院长白重恩肯定了中国平衡发展指数对经济、社会、生态、民生等领域的平衡发展情况进行的系统性研究，并结合当前经济社会发展的热点话题，从“夯实新型基础设施建设”、“加快培育数字化人才”和“精准促进国内大循环”三个方面对主报告进行了解读。清华大学社会科学学院党委书记刘涛雄对贫困脆弱性指数构建及测度、南北发展差距分析、长三角高质量一体化发展评价三个专题研究进行了深入地解读和阐释，他指出三个专题研究从不同的角度切入，对我国发展过程中不平衡、不充分的问题进行探索，使整个指数发展报告的内容更加丰富和完整。

与会专家和学者对清华大学中国平衡发展指数研究报告进行了点评，充分肯定了研究的前沿性、前瞻性、科学性和规范性，表示研究报告对于认识和把握我国基本国情，深入分析我国社会主要矛盾的内涵，观察中国平衡发展进程，具有重要而积极的意义。同时，专家们对进一步完善指数编制工作提出了建议和期许。

(责编：车柯蒙、孙阳)