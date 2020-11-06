快递员就业大数据显示招聘需求环比提高16.11%

人民网北京11月6日电 随着双十一的到来，大批量订单需要通过快递员派送到全国各地，因此许多企业都提前储备快递人才备战双十一。近日，58同城发布的快递员就业大数据显示，今年10月，快递员招聘需求环比提高16.11%，东莞快递员招聘需求排名首位，北京快递员求职需求位居首位。

其中，今年10月，快递员岗位招聘活跃，招聘需求环比上升16.11%。快递员在求职热门程度排名第二，仅次于货运司机，求职需求环比上升1.84%。可见，在双十一前夕，各大物流企业加速储备人才，快递员招聘需求大幅度提升，以应对购物节期间增长的订单需求，避免因爆仓造成配送延迟。

今年10月，快递员招聘需求排名TOP 10的城市分别为东莞、成都、北京、重庆、深圳、广州、武汉、上海、郑州、长沙。目前，东莞汇聚“四通一达”等数十个国内外快递品牌，物流企业的汇聚使东莞快递员招聘需求在全国位居第一。

从求职需求来看，北京快递员求职需求排名第一，由于北京平均收入水平较高，因此不少求职者愿意在此从事快递职业。此外，深圳、成都、重庆等在招聘需求榜上排名靠前的城市，也深受求职者青睐。

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