“中国好家风”全国公益项目北京站正式启动

近日，“中国好家风”中华优秀传统文化入校全国公益项目北京站启动仪式在北京市丰润学校正式启动。

启动仪式现场，中国教育部教育发展研究中心战略发展研究部副主任刘承波、中国关工委健康体育发展中心副主任李晶龙、华彬文化基金会公益项目部副总裁侯闯及东方晟景（北京）文化传媒有限公司董事长尹明庆发表了活动致辞。他们在致辞中表示，中华民族上下五千年文化传承下来的家国情怀与家邦文化，沉淀进社会构成的家庭分支，就形成了属于一个家族或家庭的“家风和家教”，家风家教的传承与发扬，本质上是对中华优秀传统文化的继承与丰富。

据了解，该公益项目本年度将涵盖五个省市自治区，随着北京站启动仪式的召开，本年度公益项目执行进入全面开花的重要阶段，项目输出的各类优质教育课程和互动活动也将持续入校与师生及家长展开互动学习。

与此同时，该公益项目的全国承办方百仕欣饮料（北京）有限公司和东方晟景（北京）文化传媒有限公司也在活动入校过程中，配备了果倍爽饮料、儿童机器人和线上学习年卡等能够让青少年儿童寓教于乐且喜闻乐见的公益捐赠，旨在通过各种方式优化青少年儿童的学习效果。

该项目通过各方资源赋能来实现广度覆盖和深度精耕，助其成为一个利于青少年身心健康成长和中华优秀家风传承的综合性文化公益品牌，让万千少年在中华优秀传统文化的熏陶和教化中成为以民族复兴为目标的合格担当者接班人。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)