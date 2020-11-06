普惠金融模式创新助力小微企业发展

11月6日上午，宁波市镇海区启动“双创”普惠金融专项行动，现场，6家银行与镇海区签约授信89亿元。人民银行宁波市中心支行、市金融办、镇海区相关领导及市区两级金融机构负责人、双创企业代表一同参加专项行动启动仪式。

仪式上发布了“双创”普惠金融专项行动实施方案。据悉，到2022年末，镇海区力争将民营企业贷款比重保持在全部企业贷款的65%以上，普惠小微贷款年均增速达30%以上，普惠小微信用贷占比、制造业中长期贷款占比年均提升2%，普惠小微企业无还本续贷笔数年均增加10%以上，实现对有融资需求、符合条件的创新主体授信全覆盖。

活动现场，镇海区政府分别与农业银行宁波分行、中国银行宁波分行、宁波银行、镇海农商行、杭州银行宁波分行、浙商银行宁波分行签订授信协议。根据协议，6家金融机构将在未来两年内为镇海区创业创新主体提供不少于89亿元的融资支持。（牛广文）

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