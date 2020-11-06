普惠金融模式创新助力小微企业发展

11月6日上午，宁波市镇海区启动“双创”普惠金融专项行动，现场，6家银行与镇海区签约授信89亿元。人民银行宁波市中心支行、市金融办、镇海区相关领导及市区两级金融机构负责人、双创企业代表一同参加专项行动启动仪式。
仪式上发布了“双创”普惠金融专项行动实施方案。据悉，到2022年末，镇海区力争将民营企业贷款比重保持在全部企业贷款的65%以上，普惠小微贷款年均增速达30%以上，普惠小微信用贷占比、制造业中长期贷款占比年均提升2%，普惠小微企业无还本续贷笔数年均增加10%以上，实现对有融资需求、符合条件的创新主体授信全覆盖。
活动现场，镇海区政府分别与农业银行宁波分行、中国银行宁波分行、宁波银行、镇海农商行、杭州银行宁波分行、浙商银行宁波分行签订授信协议。根据协议，6家金融机构将在未来两年内为镇海区创业创新主体提供不少于89亿元的融资支持。（牛广文）
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】