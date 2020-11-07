“达里奥的梦魇”？桥水基金创始人致信彭博编辑部：中国监管机构公道合理且行事谨慎

参考消息网11月6日报道 11月3日晚间上交所发布关于暂缓蚂蚁集团上市决定的公告后，彭博社4日刊登了一篇题为《马云变成达里奥的梦魇》的评论，引用桥水基金创始人雷·达利奥的观点称：“无论是从资产分散配置还是短期收益角度，全球投资者都应该在中国资产配置一个‘显著的比例’”，但蚂蚁集团IPO暂缓后，“马云变成达里奥的梦魇”，理由是这说明中国“监管者不能自己选择什么时候以及多大力度来监管”。

一天之后，达利奥致信彭博编辑部回应，指出该篇评论文章错误地推测了其对蚂蚁集团上市计划暂缓的看法，并认为中国监管机构“公道合理且行事谨慎”，蚂蚁集团IPO暂缓不会对中国及其市场的发展产生显著影响。

回信内容如下：

该篇评论错误地推测了我对蚂蚁集团上市计划暂缓的看法，所以我想向您和您的读者解释一下我的想法。

蚂蚁正在做一些可能会对货币以及中国的信贷风险和机遇产生重大影响的革命性的新尝试，因此监管机构正试图找出最好的监管方法，并且选择谨慎对待。据我理解，中国监管机构的反应主要由于事件的进展快于其预期所致。以我与中国监管机构打交道的亲身经历来说，我认为他们公道合理，始终兼顾处理诸多事宜，并且非常倾向于在学习和监管新的投资工具时谨慎行事。所有国家和地区的监管机构都面临监管过于严格，或不够严格的风险。例如，我们的监管机构对金融过度方面不够严格，导致了2008年全球金融危机。因此，我向您保证，中国监管机构暂停马云的IPO并非是我最大的梦魇，同时我不认为这会对中国及其市场的发展产生显著影响。

(责编：白宇)