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首都机场行李跟踪服务再增新航线

2020年11月07日18:25  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰） 日前，首都机场联合国航在北京-武汉航线推出了行李全流程跟踪服务。这是首都机场继重庆、上海、长春等具备条件的航线上率先开展行李全流程跟踪试点工作后，再次试点推出的新航线。

乘坐该航线往返航班的旅客，在办理完行李托运手续后，通过“首都机场”官方APP或者“北京首都国际机场”微信小程序扫描行李条码，就可以实时查询了解托运行李在机场的运行轨迹和状态信息。

为了不断提高行李运输的服务水平，首都机场已经联合多家航空公司在海航北京-长春、国航北京-重庆、北京-武汉以及东航京沪快线的往返航班推出了行李全流程跟踪服务，目前已有25万多名旅客体验该服务。同时结合旅客的实际使用感受，不断优化系统功能，提升服务质量。后续，首都机场将进一步落地民航局“民航服务质量品牌建设”专项行动要求，持续推进行李全流程跟踪系统建设，逐步连点成线、连线成网，实现行李全流程跟踪服务的全面覆盖。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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