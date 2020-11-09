时代在变，老字号也要跟着变（新视角）

护国寺、大白兔、张小泉、片仔癀……这些耳熟能详的老字号是一代中国人的集体记忆，对许多人来说有着特殊意义。但是时代在变，许多老字号却有些跟不上变化步伐。据有关数据统计，商务部认定的1128家中华老字号，只有10%的企业发展势头良好，40%能维持盈亏平衡，剩余50%都是惨淡经营或者持续亏损。

老字号往哪儿变？变成什么样？这些都是问题。老字号不缺老主顾，缺的是新主顾。新主顾是谁？年轻人。只有让更多年轻人知道老字号，喜欢上老字号，老字号才能在不断变化的时代焕发新生机。

比如，适应年轻人的口味和喜好。老字号赖以成名的是它独特的配方、精湛的工艺，但是让中老年人接受的却并不一定能让年轻人接受。当代年轻人有着新的爱好与生活习惯，这往往决定了年轻人新的消费习惯和特征。比如受老北京人追捧的豆汁，在年轻人中并没有多大市场。因此，老字号应加强市场调研，多了解年轻人的口味和喜好，然后改进自己的产品口味，撬动年轻人的市场潜力。罐装豆汁的出现和成功即是例证。

又如，适应互联网时代的营销模式。直播带货、饥饿营销等移动互联网时代的营销模式，很多老字号并不擅长。一些老字号沉溺于“闭门造车”，固守传统套路，依靠口口相传，无法在年轻人中形成广泛的影响力。对老字号来说，应该以更加开放的姿态积极触“网”，运用新兴的移动互联网手段加强推广和营销，把老字号的优势和特点通过互联网传播出去，让更多人熟知。

再如，把创新贯穿到全流程。对一家企业来说，创新是灵魂，是生存之道。对于老字号来说同样如此，别被老字号的名声所累，认为老字号就不能出新品，不能改变原有的味道或特点。顾客的偏好多种多样，而且不同时代人们的偏好也有所不同，因此老字号应该主动求变，不断在创新中发展。从原料采用到制作工艺、产品种类、产品形态再到营销、配送、售后等各个环节，坚持创新，时时创新，主动适应市场，开拓新的客户群体，并针对不同的群体开发不同产品。老字号有了创新，就有了发展的底气。

也许有人不赞同老字号创新品，但是现实问题摆在老字号面前。对于有着几十年甚至上百年历史的老字号来说，传承和发展是挑战。作为企业，老字号只有积极参与市场竞争、遵守游戏规则，才能赢得市场。有着优良历史文化底蕴的老字号，只要下决心、勇开拓，一定能在改革创新中生机勃勃。

(责编：杨光宇)