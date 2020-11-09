美好消费助力绿色复苏

本报上海11月8日电 （记者李婕）7日，第三届中国国际进口博览会参展商联盟日化消费品专业委员会“美好消费，美好生活”主题论坛在国家会展中心（上海）举办。包括欧莱雅、爱茉莉太平洋、雅诗兰黛、花王、宝洁、资生堂、联合利华在内的7家日化消费品专委会成员企业签署“引领创新、助力绿色，以美好消费共创美丽中国”联合倡议并发布《2020中国美好消费趋势报告》。
7家企业现场签署的联合倡议书提出了三大行动纲领，包括企业在战略层面提升责任共识，在策略层面通过创新引领未来，在实现方式上通过品牌影响力倡导美好消费，持续推进行业绿色转型。
日化消费品专委会会长单位欧莱雅中国副总裁兰珍珍表示，“日化消费品企业连接广泛的消费群体，可以通过在价值链上下游的影响力集结商业生态伙伴和消费者的智慧与力量，为经济绿色复苏提供强劲动力。”
当天发布的《2020中国美好消费趋势报告》提出，中国正从消费大国转型成为消费强国，中国消费者的消费模式正在发生快速变化，只有跟上并回应新的消费趋势，才能在这个市场中取得成功。
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