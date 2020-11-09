走进广东省河源市龙川县油茶现代农业产业园，在丰稔镇的重峦叠嶂中，种植着连片的油茶树，这里的油茶正成为龙川农民的“摇钱树”。产业园实施主体之一的绿誉农业负责人介绍，公司成为广东农行首笔“农园实施主体贷”获益者，如今，已经利用贷款上马了现代化榨油设备，金融“活水”为产业园的企业发展雪中送炭。

现代农业产业园是乡村产业振兴的“牛鼻子”，但产业园实施主体想获得精准金融支持并不容易。广东农行“农园实施主体贷”就是专为现代农业产业园实施主体发放的信贷产品。这款产品用途和期限灵活方便，可满足企业5年以上固定资产投资或3年以下生产经营资金需求；担保方式灵活，企业可采用房地产抵押、政府增信等多种担保方式；享用信用贷款，对于有省级财政补助的实施主体，农行可按财政资金补助额度1∶1的比例，最高给予500万元的信用贷款；准入门槛低，国家级和省级产业园实施主体均可办理。

“农园实施主体贷”刚推出，就受到产业园实施主体的欢迎。绿誉农业当时急需扩大种植规模，但没有抵押物，缺少流动资金。农行龙川县支行得知情况后，主动上门与企业对接，为其发放了300万元广东省农业信贷担保公司的担保贷款，又结合8月出台的产业园实施主体差异化信贷政策，在两周内完成了绿誉农业500万元信用贷款审批，并发放了首笔“农园实施主体贷”。针对产业园实施主体大多无抵押的情况，“农园实施主体贷”优化了企业准入标准，降低了担保要求，实施主体只需要提供财政补贴资金入账凭证及已备案的现代产业园资金使用方案。

广东农行将金融服务现代农业产业园作为贯彻落实乡村振兴战略的重要抓手。在广东省现代农业产业园推进工作会议上，广东农行与广东省有关部门签订战略合作协议，5年内提供不少于500亿元信贷资金，助力打造农业产业兴旺新格局。为全力推动创建广东省级农业产业园，广东农行按照“一园一团队一服务方案”的标准，为产业园制定七大优惠政策，并推出“农园实施主体贷”“农园微e贷”“农业龙头贷”等专项贷款产品，不断优化服务。

截至7月末，广东农行已实现对省级现代农业产业园的金融服务全覆盖，园区内各类经营主体贷款余额90.4亿元，服务客户1.7万户。下一步，将继续践行服务“三农”的使命和责任，为产业园提供更加丰富、更加有效的信贷产品，全力助推现代农业产业园建设，为乡村振兴贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 12 版）

(责编：杨光宇)