推进重大项目 支撑高质量发展

“多亏政府有关部门出面协调，我们及时拿到了2000万元的担保贷款。解决了生产急需的资金，我们又恢复了原来的活力。”江西中天智能装备公司负责人高兴地说，从8月份开始，企业营收同比增长了20%。

中天智能的变化，得益于江西省宜春市的营商环境向好。今年以来，宜春研究出台了规范市本级政府性资金投资重大建设项目规定等11个制度文件，推行“六多合一”审批模式，对七大类工程建设项目申报材料全面精简，由原来的118个精简至76个；将83个审批环节压缩至72个；审批时限由原来的120个工作日压减至89个工作日，简易低风险工程建设项目审批时间压减至15个工作日以内，激活了市场主体活力。今年前三季度，全市主要经济指标向好，其中固定资产投资同比增长7.1%，累计工业用电量同比增长7.79%。

宜春通过持续推动产业招商升级，引进一批带动性强的大项目、好项目，以有效投资创造新需求、激发新动能。高安新材料高新产业园首批项目通瑞新能源、睿捷新材料日前竣工投产，二期PI膜、尼龙膜等项目正争分夺秒赶工期、抢进度；在宜春经开区投资50亿元的宇泽（江西）半导体年产8吉瓦太阳能硅片扩建项目开工……一批重大项目正成为支撑宜春高质量发展的基石。

宜春还实行领导挂点帮扶机制和重点企业“一企一议”帮扶机制，市里连续召开5次政企圆桌会议，协调解决了一批企业发展和项目建设面临的困难和问题。34名市级领导挂点联系46个重大项目，市政府相关副市长牵头抓好分管领域重大项目，推进项目建设持续升温。

监督也是重要的服务，宜春市重大项目督查办先后5次开展实地督查。今年纳入清单管理的5000万元以上重大项目共711个，总投资4459.1亿元。截至目前，有666个项目在建，已累计完成投资1175.5亿元，占年度计划的90.1%，完成时序任务的126.7%。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 12 版）

(责编：杨光宇)