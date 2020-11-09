李潮东：中国的市场潜力及经济韧性给了外资企业信心

人民网上海11月9日电 “中国富有潜力的市场以及中国经济表现出的强大韧性，给予了外资企业充足的信心。我们将坚定扩大在华投资的战略目标，与中国经济共同发展，共享中国机遇。”第三届进博会期间，如新大中华高级副总裁、中国国际商会副会长、中国外资协会副会长李潮东在接受记者采访时表示。

如新大中华高级副总裁、中国国际商会副会长、中国外资协会副会长李潮东

李潮东认为，进博会的“品牌效应”已经显现，成为中国对外开放的重要平台。举办这样一场线上线下融合且安全、高水平、高质量的进口博览会，展现出了中国坚定支持贸易自由化和经济全球化，加快世界经济复苏的决心和信心，为世界各国展示国家形象、开展国际贸易搭建了开放型合作平台。

今年进博会的展览面积再度扩大，参展企业的质量也更高，药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车等行业排名前十的知名企业大部分都亮相进博会。李潮东认为，在当前疫情的特殊形势下，这充分表明了世界各国对中国经济充满信心，对中国市场满怀期待。

李潮东表示，一方面，随着中国收入水平和生活水平的提高以及全球中产阶级群体的壮大，消费正成为需求侧拉动中国经济和形成国内大循环的重要引擎；另一方面，中国消费需求的扩张为其他国家企业提供了共同参与中国经济增长的机会。

“对我们外资企业来说，这无疑是我们在华经营发展的定心丸，也增强了我们扩大在华投资运营的信心。”李潮东说，对于外资企业来说，最大的机遇就是中国超大规模的市场优势。随着中国消费迭代升级、多元化需求迸发，以及层出不穷的新业态、新模式，中国市场的消费潜能正在不断激活。

“我们已在华投资运营22年，正是中国市场巨大的发展潜力和空间坚定了我们在华可持续发展的战略。一直以来，在如新集团全球市场的战略布局中，中国市场是关注的重点和核心。我们也希望继续以智能化创新产品赋能更美好生活。”李潮东表示，坚定在华运营发展战略和在华投资，与中国经济共同发展，将是外资企业共享中国经济增长红利的新机遇。

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