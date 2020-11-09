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小乡村的大变化--阳光保险龙泉村产业扶贫记

2020年11月09日09:59  来源：中国网
 
原标题：小乡村的大变化--阳光保险龙泉村产业扶贫记

　　“本人及家人自觉遵守以下承诺：遵纪守法、维护安定；诚实劳动、勤劳有为；讲究卫生，美化家园；爱护公物，注意安全.....”，这是村民代表做出的庄严承诺。

　　11月3日，吉林省延边朝鲜族自治州安图县龙泉村村两委开展了“美丽乡风建设”倡议活动, 提出倡议的正是阳光保险集团董事长张维功。

　　阳光保险产业精准对口帮扶龙泉村短短的三年间，龙泉村不仅已经实现了脱贫，而且已经走上了农民致富与建设社会主义新农村的康庄大道。作为荣誉村民，张维功也参加了当天的活动，他表示，龙泉村来之不易的今天，得益于中央脱贫攻坚的英明决策，而龙泉村的脱贫实践也说明，培育农村产业与形成致富模式是农村致富的根本保障，期望龙泉村村民们的生活越来越好，未来建设成为社会主义新农村的样板。

　　引来产业扶贫活水，小乡村的大变化

　　三年前，吉林安图曾是国家级贫困县，龙泉村也是有名的贫困村，针对龙泉村的情况，阳光保险先后组织三次会议，明确了“企业脱贫，产业致富，打造社会主义新农村的样板”的“三步走”计划。

　　通过到村里察土地、看庄稼，分析龙泉村的自然优势，促膝与农民座谈、与村干部议商，阳光保险为龙泉村打造了一揽子的扶贫帮扶计划。一是投入专项扶贫资金308万元，因地制宜地帮助龙泉村建立了大米农场、煎饼加工厂等企业，逐步形成农业产业；二是利用企业自身的公司治理、品牌营销、风控管理等优势，帮助龙泉村农业扶贫产品做好产品营销和企业管理；三是阳光保险成立了扶贫农产品专业销售公司，拓展线下、线上多销售渠道，助力农产品市场销售。

　　截至目前，两个企业的年销售收入累计已超过300万元，利润超过70万元。由于龙泉村在产业扶贫规划之初就结合当地自然优势以“龙泉”命名策划，制定了品牌营销战略，现在龙泉大米、龙泉煎饼已小有名气。

　　在此基础上，阳光保险还发挥旗下阳光融和医院的资源优势，在龙泉村捐建了远程问诊培训医务站，定期由阳光融和医院医生为全村村民提供医疗问诊服务，并且向龙泉村及周边村村医进行远程教学培训，有效地改善了当地村民的就医水平。同时，自2018年起，阳光保险集团连续三年向龙泉村及所在的吉林安图县500名驻贫困村干部及建档立卡贫困村民捐赠了总价值9000万元的保险，防范因病返贫，不断增加村民的幸福感、获得感和安全感，让村民们在追求美好生活的道路上增添多重保障。

　　活动当天，阳光保险集团董事长张维功还走访慰问了村里的典型贫困户，与村两委负责人亲切交谈，详细了解了村集体经济发展情况和村民生活改善状况，勉励村民们努力奋斗、改变观念、早日致富。让村民们特别开心的是，阳光保险又与龙泉村签订了100万元扶贫产品采购协议，并提供了价值40万元的品牌广告支持，再次表达了扶贫帮扶的决心和诚意。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点

　　阳光保险的一揽子产业扶贫方案效果得到了有效的验证，早在一年前，2019年12月，龙泉村顺利实现脱贫摘帽。

　　脱贫带给村民们的不仅仅是物质生活的改善，也带动了龙泉村农民的生产和生活方式的转变。村民们在满足物质生活的同时，对更加美好的生活充满向往和追求。

　　脱贫不脱责任，如何引导村民们在通往美好生活的道路上再进一步，从脱贫到致富、实现向乡村振兴的转变，是阳光保险下一步思考的问题。

　　此次阳光保险与龙泉村两委发起的“美丽乡风建设”倡议活动，就是阳光保险“扶上马、送一程”的重要帮扶举措之一，同时也是积极响应国家实施乡村振兴战略、建设社会主义新农村的的重要举措。

　　阳光保险通过与龙泉村村两委共同合作开展“美丽乡风建设”倡议活动，以期实现两个新目标：一是诚实劳动不作假；二是预防恶习显文明，使龙泉村在走向物质文明道路上的同时，让精神文明再上台阶，真正打造成社会主义新农村的样板村。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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