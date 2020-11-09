人民网>>财经

以买代帮 消费扶贫助力脱贫攻坚

2020年11月09日10:16  来源：中国网
 

　　11月3日清晨，甘肃省定西市通渭县陇川镇石峰村文化广场上一片人声鼎沸、欢声笑语。村民们驾驶着农用车，运来一车车包装精美的苹果，红艳艳的苹果箱满是喜庆，散发着果香，渗透着幸福。广场主席台上方悬挂的“国网定西供电公司定点帮扶消费扶贫仪式”大红色横幅分外醒目。

　　秋风送爽，硕果飘香。在这喜庆丰收的美好时节里，国网定西供电公司携着促进定点帮扶深度融合、激发消费扶贫潜力的真诚愿望，在石峰村隆重举办了2020年点帮扶石峰村、花湾村消费扶贫活动。

　　“定西供电公司一直坚持多途径开展消费扶贫，发动社会力量，协调经销商购买石峰村、花湾村的农产品，打通农产品销售渠道。同时，进一步拓展消费扶贫渠道，积极联系国网甘肃省电力公司和兄弟单位，引导广大干部职工及亲戚朋友‘以购代捐’‘以买代帮’，积极参与消费扶贫，有效增加村民收入，2019至2020年累计购买、帮助两村销售农副产品20.99万斤，村民收入74.43万元”。该公司纪委书记、工会主席石康宁在活动现场说。

　　2019年，该公司高于市场价购买石峰村、花湾村富士苹果共计4.58万斤，消费金额14.1万元。帮助石峰村销售西芹、辣椒等农副产品1.52万斤，消费收入1.46万元。

　　2020年10月以前，该公司帮助花湾村销售苹果2.68万斤，消费收入12.6万元。帮助销售荞面、豆面、小杂粮、面粉等0.53万斤，消费收入2.65万元。帮助销售土豆2.1万斤，消费收入2.1万元，合计16.81万元。帮助石峰村销售苹果3.21万斤，消费收入14.45万元。帮助销售肉兔308只，消费收入2.77万元，合计17.22万元。

　　当天，该公司高于市场价购买花湾村富士苹果4017箱4.42万斤，消费金额19.68万元。购买石峰村富士苹果1666箱1.83万斤，消费金额8.16万元。共计5683箱6.25万斤，消费金额27.84万元。

　　“我家种了24亩富士苹果树，今年获得了大丰收，但是苹果却滞销卖不出去，看着满果园的苹果，急得我嘴上长起了泡、愁得我夜里睡不着觉，多亏定西供电公司的消费扶贫帮扶，不但高于市场价购买了我家1万斤苹果，还给我联系了苹果收购商家，现在10万多斤苹果全部卖出去了!”花湾村苹果种植大户马虎林高兴的说。

　　通渭县陇川镇人民政府党委副书记祁长礼介绍说：“定西供电公司对石峰村、花湾村开展的消费扶贫工作，拓展了村民农产品销售渠道，有效提高了村民经济收入，充分调动了村民依靠自身力量努力实现脱贫致富的积极性，促进了村民种植、养殖产业持续发展，为贫困户按计划稳定脱贫和已脱贫户稳定增收提供了保障，为乡村振兴奠定了基础。”(侯俊斌)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved