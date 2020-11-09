以买代帮 消费扶贫助力脱贫攻坚

11月3日清晨，甘肃省定西市通渭县陇川镇石峰村文化广场上一片人声鼎沸、欢声笑语。村民们驾驶着农用车，运来一车车包装精美的苹果，红艳艳的苹果箱满是喜庆，散发着果香，渗透着幸福。广场主席台上方悬挂的“国网定西供电公司定点帮扶消费扶贫仪式”大红色横幅分外醒目。

秋风送爽，硕果飘香。在这喜庆丰收的美好时节里，国网定西供电公司携着促进定点帮扶深度融合、激发消费扶贫潜力的真诚愿望，在石峰村隆重举办了2020年点帮扶石峰村、花湾村消费扶贫活动。

“定西供电公司一直坚持多途径开展消费扶贫，发动社会力量，协调经销商购买石峰村、花湾村的农产品，打通农产品销售渠道。同时，进一步拓展消费扶贫渠道，积极联系国网甘肃省电力公司和兄弟单位，引导广大干部职工及亲戚朋友‘以购代捐’‘以买代帮’，积极参与消费扶贫，有效增加村民收入，2019至2020年累计购买、帮助两村销售农副产品20.99万斤，村民收入74.43万元”。该公司纪委书记、工会主席石康宁在活动现场说。

2019年，该公司高于市场价购买石峰村、花湾村富士苹果共计4.58万斤，消费金额14.1万元。帮助石峰村销售西芹、辣椒等农副产品1.52万斤，消费收入1.46万元。

2020年10月以前，该公司帮助花湾村销售苹果2.68万斤，消费收入12.6万元。帮助销售荞面、豆面、小杂粮、面粉等0.53万斤，消费收入2.65万元。帮助销售土豆2.1万斤，消费收入2.1万元，合计16.81万元。帮助石峰村销售苹果3.21万斤，消费收入14.45万元。帮助销售肉兔308只，消费收入2.77万元，合计17.22万元。

当天，该公司高于市场价购买花湾村富士苹果4017箱4.42万斤，消费金额19.68万元。购买石峰村富士苹果1666箱1.83万斤，消费金额8.16万元。共计5683箱6.25万斤，消费金额27.84万元。

“我家种了24亩富士苹果树，今年获得了大丰收，但是苹果却滞销卖不出去，看着满果园的苹果，急得我嘴上长起了泡、愁得我夜里睡不着觉，多亏定西供电公司的消费扶贫帮扶，不但高于市场价购买了我家1万斤苹果，还给我联系了苹果收购商家，现在10万多斤苹果全部卖出去了!”花湾村苹果种植大户马虎林高兴的说。

通渭县陇川镇人民政府党委副书记祁长礼介绍说：“定西供电公司对石峰村、花湾村开展的消费扶贫工作，拓展了村民农产品销售渠道，有效提高了村民经济收入，充分调动了村民依靠自身力量努力实现脱贫致富的积极性，促进了村民种植、养殖产业持续发展，为贫困户按计划稳定脱贫和已脱贫户稳定增收提供了保障，为乡村振兴奠定了基础。”(侯俊斌)

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