正式商用一年来，行业应用不断探索，产业协同加速推进

5G为数字化转型插上翅膀（科技视点）

正式商用一年来，我国5G发展驶入快车道。截至9月底，全国已开通5G基站69万个，提前完成2020年5G基站建设目标。目前，我国已经基本实现了地市级5G网络覆盖。

随着行业应用不断拓展、产业协同加速推进，5G正在改变着人们的生产生活。5G如何为数字化转型赋能？还有哪些挑战亟待突破？记者就此采访了业内专家。

5G建设不断迈上新台阶，助推各种网络、技术、应用融入生产生活

手里拿着形似游戏中的操作手柄，广西钢铁集团有限公司冷轧厂的90后技术员彭期文坐在5G创新工作室内。他手指轻触手柄按键，操控大屏幕上显示，智能装载机已将沉重的轧辊轻松吊起，运送到磨床……有了5G技术加持，过去需要3人配合才能完成的单次吊运工作，现在1人远程就能完成。

低至1至5毫秒的时延，高达1.2Gbps（吉比特每秒）的下载速率，第一视角的高清视频，实时对装载机进行监控……在冷轧厂酸轧车间磨辊班班长韦莹看来，5G给他带来全新的工作体验：既保障远程操控的精准性，又改善了工作环境，还能实现1人操控两台装载机，极大地提升了工作效率。

借助高带宽、低时延、广连接的通信网络，插上了5G翅膀的冷轧厂正在攻克许多技术难题。与彭期文经历的一样，5G正在助推各种网络、技术及应用融入生产生活，走到百姓的身边。

正式商用一年来，我国5G建设迈上新台阶，基站建设数量和覆盖范围已居于全球首位。在电信运营商、设备厂商、行业企业的共同努力下，5G在各行业应用加速落地，以其代表的信息通信基础设施也逐渐产生强大的推动作用，为数字化、智能化转型注入新动力。

“同4G相比，5G传输速率提高了10至100倍，峰值速率达到10Gbps，时延低至1毫秒，能够实现每平方公里100万的海量连接。这分别对应着三大技术场景，即增强移动宽带、大规模移动通信、高可靠和低时延。”中国工程院院士余少华预计，5G技术有望在超高宽带个人消费、车联网、远程控制、工业互联网和城市智能体等领域率先得到应用。

“1G到4G解决了人与人连接的问题，5G则开启了万物互联的时代。”在华为公司轮值董事长郭平看来，在5G时代，连接正发生巨大变化，也给信息通信行业带来新的机遇。“信息通信技术要同行业结合，找到落地场景，才能创造价值。把这些场景汇聚起来，就能逐步绘制出5G整体的发展蓝图。”

“回看3G时代，3G网络和智能终端的出现，激发了社交媒体、电商等移动互联应用，带领我们进入了移动互联时代；随着4G网络逐步成熟，催生了短视频、直播等消费级应用，以及在线教育等垂直应用，产生了‘粉丝经济’‘知识付费’等模式。”华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇认为，我国5G发展已经出现了各行各业蓬勃向前的趋势，将再一次提升社会运行效率，推动经济模式的变革。

5G连接能力要与行业信息化系统结合，才能真正产生价值

上海康桥物流园区占地10万平方米，过去完成1次人工盘点，至少需要1个月，如今通过5G等技术打通了20多个业务系统，整体作业效率提升了30%；2019年，深圳机场在日高峰时段，平均不到1分钟就有1架飞机起降，整合5G等技术，深圳机场构建了多个细分场景方案，全年减少摆渡超260万人次，安检效率提升了60%；在厦门、宁波等地的港口，驾驶员已实现5G远程龙门吊、轮胎吊作业，告别了狭小的工作空间……

5G商用一年来，应用创新不断拓展。从5G当前的产业创新实践来看，无论是远程操控类、图像识别类，还是无人机器类等场景应用，真正能够促进行业的数字化转型与智能升级，仅靠单纯的5G连接能力是远远不够的，必须要与行业信息化系统结合，才能真正产生价值。

工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示：“应以5G等应用创新为着力点，深度挖掘垂直行业需求，鼓励信息通信业与工业、交通、医疗、能源、教育等各个行业更大范围、更深层次的协作创新，不断丰富应用场景，构建广泛应用生态。”

中科院院士尹浩指出：“5G发展不应是一项技术的单打独斗，而是要与云计算、大数据、人工智能、区块链、边缘计算等其他信息通信技术一起，促进传统产业升级，孵化新应用，催生新业态。”鲁勇也表示：“5G是智能世界的信息连接平台，是行业智能化转型的‘中间件’，必须要和其他的技术结合起来，在与行业交融时要抓准行业切入点。”

华为公司董事、企业BG总裁彭中阳认为，推进行业数字化进程，要以场景化创新来实现。“实现场景数字化，主要有三个关键要素。首先是‘有技术’，要善于将多种信息通信技术与核心业务相融合；其次是懂行业，要敬畏行业，深入洞察行业，理解行业知识；最后是‘真实践’，在实践中去探索、去创造。”

“用户需要的不仅是5G，而是在5G的技术转换过程当中，能够解决哪些实际问题。”华为公司中国区副总裁董明说。闻库认为，5G是一个非常有挑战性的“蓝海”，涉及很多新兴领域。未来，5G在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力将进一步显现。

国内5G发展仍面临成本、应用等方面挑战，需要设计出更加成熟的商业模式，以实现价值利益的合理分配

今年5月，广东省提出建设首批8个“5G+工业互联网”应用示范园区；山西省提出在今年年底前，5G+智能矿井示范项目达到2个，2022年底前达到15个……今年以来，中央对加快新型基础设施建设进度接连作出重要部署，明确5G作为重点方向之一，多个部门、地方推出了建设计划。

5G商用一年来，系列产业政策相继出台。国家发改委、工信部已发布包括医疗、教育、电力等垂直领域7项5G创新应用提升工程，同时提出加快网络部署、丰富应用场景等多项具体措施；多个省份发布5G专项建设方案和产业推动的行动计划，各地推动5G应用与地方经济融合，加速5G产业聚集。

与此同时，5G产业生态也迅速发展起来。2019年，我国5G手机占手机市场总出货量的3.5%，截至今年9月，占比达到47.7%；在珠峰地区，我国建成了全球海拔最高5G基站，实现珠峰峰顶5G覆盖；在山西阳泉煤矿，实现了全球最深地下534米矿井的5G有效覆盖。统筹推进疫情防控和复工复产期间，依靠新一代信息通信基础设施，实现了防疫大数据、远程医疗、远程课堂等应用。

“从国家层面，我们发挥各个部门、全社会力量，推动信息通信基础设施发展，制定了‘宁可路等车，不能让车等路’的适度超前原则。”闻库说，“随着技术和网络升级，网络基础设施超前部署，网速也在翻倍。这些指标还是非常可观的。”

不容忽视的是，目前国内5G发展仍面临建网运营成本较高、计费机制不完善等问题，应用场景不够多、安全问题等也是亟待克服的短板。比如，在5G规模部署过程中，就面临着基站站址获取难，进入成本高等问题。为此，一些地方注重资源利用的集约化，实行5G站点资源开放，大力发展智慧灯杆。在降低用电成本方面，一些地方也在加快推进5G基站转供电改直供电，采用各种方式降低基站电费。

谈及如何推广行业应用，鲁勇建议，应首先确定哪些场景具备先发优势和刚性需求，重点发力，做实做透；要设计出更加成熟的商业模式，以实现价值利益的合理分配，避免同质化竞争，对整体的产业参与者都能形成价值保护。

董明认为，创新需要企业具备持续的研发能力与改进能力，应遵循“价值定价原则”，支撑未来的5G网络建设。他举例说，车联网领域的应用对覆盖率与容量有很高的要求，就可以实现“价值定价”，即：对服务保障进行定价，而不是根据简单的连接来定价。“包括时延特性、功能特性等，甚至比如进一步更精准的定位、更低的时延，就可以有更高的定价。”

“我国有5G发展的优质土壤，包括最大规模的用户群体，顶尖的运营商和通信厂商，以及领先的移动互联与行业信息化应用基础、优质的创新生态。”鲁勇认为，这都将为我国5G产业创新、协同发展提供良好的发展优势。（记者 谷业凯）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)