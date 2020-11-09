聚焦物联网医疗生态 盈康一生携“硬核”科技亮相进博会

人民网上海11月9日电 2020年11月5日至10日，万众瞩目的第三届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海国家会展中心举行。全球化和疫情背景下，“进博会朋友圈”再扩容，有近50家世界500强和行业龙头企业首次参展，汇聚全球重磅创新成果。作为盈康一生旗下的物联网生物安全生态品牌，海尔生物海外子公司海特生物亮相进博会，集中展示了创新性的生物样本安全、血液安全、疫苗安全、药品安全及实验室安全等全场景物联网生物安全解决方案。盈康一生旗下的玛西普全球经销有限公司，则展示了其“一站式肿瘤治疗科技生态场景”。

联合共创 深入推进"物联网+生物安全"

本次展会，盈康一生向外界展示“生物安全多维度生态场景”“玛西普一站式肿瘤治疗科技生态场景”两大场景。这两大场景均在与用户持续交互的过程中，将物联网技术与核心产品、场景深度融合，迭代用户体验。

据了解，“生物安全多维度生态场景”涵盖了智慧血液、智慧疫苗接种、智慧实验室等体验场景，是盈康一生将物联网技术与大健康产业深度融合的科技生态产物，实现了物与物、人与物的互联互通，形成最完整的全场景闭环系统。

以科技生态为基础，海尔生物医疗与生产商、医疗机构等各生态攸关方联合共创，在全球范围内构建起一张生物安全大网，目前该场景方案已应用于全球100余个国家和地区，解决民生痛点，展现社会责任。

以疫苗网为例，在“走出去”的这段时间里，海尔生物将科技生态模式广泛复制到埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦等多个国家，同时，还与联合国儿童基金会、世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟等机构共创阳光疫苗生态，进入包含“一带一路”沿线的78个国家和地区，累计守护全球2亿儿童健康，实现“阳光所到之处，疫苗触手可及”。数据显示，作为联合国儿童基金会疫苗冷链长期采购合同供应商，海尔生物市场占有率连续三年接近30%。

青岛海尔生物医疗股份有限公司副总经理王广生在接受人民网记者时表示：“通过这种资源的整合，打造海尔生物医疗在全球疫苗冷链供应市场的领先性。我们在世界卫生组织联合国儿童基金会系统当中已经安装使用13万台，培训工程师500多人，共为全球2亿儿童的生命健康保驾护航。”

开放共享 一站式肿瘤治疗方案获用户认可

“一站式肿瘤治疗科技生态场景”，是盈康一生生态内物联网肿瘤治疗科技生态品牌玛西普带来的成果展示。肿瘤疾病是人类最难攻克的健康课题之一，治疗领域的一次进步也许为千万家庭带来重生希望，也将迸发巨大市场机遇。

“智能放疗是智慧医疗的一个方向，要积极地参与到国产化替代的工作过程中，为国家肿瘤放疗设备的布局做出贡献。”第三届进博会期间，玛西普总经理聂正钢做客人民网现场访谈间时如是说。

其中享誉国内外的“爆品”伽玛刀，仍然是现场体验焦点，观众可以佩戴VR眼镜，身临其境、直观生动地感受伽马刀治疗原理，以及观察治疗过程中肿瘤的变化、损毁轨迹。此外玛西普“5+4”的高端产品体系也全面彰显了玛西普深耕精确放疗领域20余载的过硬产品力和技术力，如今玛西普以独创的动态聚焦无限塑形技术和拥有的十多项发明专利。

在一侧的差异化服务场景和体验云场景，呈现了更全面的一站式肿瘤治疗全场景解决方案，这是玛西普联合各攸关方共创的物联网特色的智慧医疗体系，解决了医疗机构、病患、医护人员与医疗设备之间信息化交互的问题。事中，从运营体系、人才培训、专家资源、患者来源 等八大方面，提供全面运营解决方案；事后，体验云打造“智联云"和“智疗云”双平台， 智能预警备全生命周期管理防患未然，售后无忧，整合放疗顶尖专家，5G技术加持远程服务，在线问诊，患者足不离乡享受一流诊疗服务。针对肿瘤患者，玛西普融合“盈康一生” 物联网医疗生态，贯穿肿瘤的防-诊-治-康全过程。

聂正钢指出，智能放疗是整个智慧医疗的一个方向。玛西普“体验云”分为两部分，一部分是“智联云”，一部分叫“智疗云”。其中，智联云是利用物联网的技术，把放疗设备进行联网，实现设备使用过程中的监控，以及远程排故、设备使用跟踪，从而提高设备使用效率；智疗云则是指在整个肿瘤放疗的过程中，实行放疗数据的跟踪和收集。通过对大数据的分析，从而实现了机器学习，以及未来在特定肿瘤的病种治疗过程中形成标准治疗方案。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)