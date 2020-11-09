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与世界携手共进共赢——从广交会、服贸会到进博会看中国更高水平开放

2020年11月09日16:58  来源：新华网
 

　　新华社上海11月9日电　题：与世界携手共进共赢——从广交会、服贸会到进博会看中国更高水平开放

　　新华社记者齐中熙、于佳欣、周蕊

　　这是“特殊”时期接连举办的三场特殊盛会——2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击和重创，在确保防疫安全前提下，中国广交会、服贸会、进博会先后如约举办。

　　这是“不确定”因素增多形势下的有力行动——尽管世界经济不稳定不确定因素增多，但中国扩大开放的步伐仍在加快，为世界经济复苏增添持续动力。

　　粤港澳、京津冀、长三角，中国经济最具活力的地区，以国际展会形式，唱响中国与世界携手共进共赢的大合唱。

　　传递更高水平开放信号

　　从携数字文创产品亮相服贸会，到深度参与并支持广交会“云平台”全方位升级，再到本次进博会引进任天堂亮相消费品展区的体育用品及赛事专区，作为一家互联网领军企业，腾讯一年之中参与了这三场盛会。

　　“三场盛会已经成为中国与世界沟通合作的重要平台。”腾讯公司副总裁、华东总部总经理张立军说，尤其是在疫情仍在全球肆虐情况下，中国成功举办这三次国际展会更显意义非凡。

　　2020年，服贸会在北京举行，两届广交会成功“搬上云端”，第三届进博会如约而至……三大国际展会次第召开，中国一次次架起扩大对外合作的桥梁，一次次释放追求更高水平对外开放的信号。

　　2020年服贸会，习近平主席提出深化服务业开放合作的新举措新主张，赋予中国更高水平对外开放新内涵：“中国将坚定不移扩大对外开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。”

　　上海进博会，习近平主席再一次向世界发出中国开放最强音：“下一步，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放。”

　　春秋两季成功举办的“云上广交会”，数以万计的网上直播间与数以亿次计的“云洽谈”，向世界彰显中国克难前行的开放步伐。

　　中国，正以更高水平的对外开放姿态，张开双臂拥抱世界。

　　作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会始终是世界观察中国开放的窗口。纵观习近平主席三次进博会演讲，“开放”是不变的最高频词，平均每场出现32次之多。

　　“我们绝不会关起门来搞建设，而是要以更大力度、更高水平开放为前提构建新发展格局。”第十三届全国政协经济委员会委员王一鸣说。

　　共筑全球互利共赢平台

　　往返飞行60多个小时，累计隔离28天，多次核酸检测……塞瓦斯蒂安·本达扬从遥远的阿根廷飞抵上海，准时参加第三届进博会。

　　“特殊时期来参加进博会成本高，但中国市场太重要了。”本达扬说。

　　南有广交会、中有进博会、北有服贸会——一张张中国对外开放的名片，搭建起互利共赢平台，为世界经济复苏注入动能和活力。

　　本届进博会上，“全球首发”“中国首展”让人目不暇接，首次设立的公共卫生防疫专区更出现了展位供不应求的情况。

　　进博会首日，辉瑞正式推出一系列“全球唯一”和“中国首秀”的创新产品。

　　辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨说，希望借助进博会这个全球化的贸易交流平台，融入中国“双循环”的大舞台。

　　经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。

　　“中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机。”习近平主席在第三届进博会开幕式上强调。

　　“中国将充分利用中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等各类平台，推动开展政策和经验交流，建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系，支持组建全球服务贸易联盟，不断形成更多务实合作成果，使各国人民共同享有服务贸易增长成果。”习近平主席在2020年服贸会致辞中指出。

　　今年前三季度，中国货物贸易进出口总值同比增长0.7%，首次实现年内累计增速由负转正。

　　巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，作为国际贸易的重要平台，进博会无疑将为各国发展开拓新空间，分享中国经济复苏及增长带来的发展机遇，并为当前困难形势下全球贸易和经济发展提供动力。

　　助力塑造新发展格局

　　2020年，“十三五”收官在即，“十四五”新篇待启。

　　中国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。进入新发展阶段，适应新形势新需求，中国在面向未来5年和15年的发展新蓝图中明确了加快构建新发展格局的“施工图”。

　　“适应新形势新要求，我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”习近平主席指出。

　　从广交会、服贸会，再到进博会，中国开放按下“加速键”——

　　中国持续扩大进口，一年来商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平；

　　外商投资准入负面清单一再“瘦身”，全国外商投资准入负面清单由2019年的40条减到如今的33条；

　　自由贸易试验区多次“扩围”，由去年的18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施……

　　从广交会、服贸会，再到进博会，中国不断拓展新发展格局——

　　进一步降低关税，提升通关便利化水平；加快出台外商投资法规；增设中国上海自由贸易试验区新片区……

　　更加重视进口的作用，进一步降低关税和制度性成本；加快推进海南自由贸易港建设，打造开放新高地……

　　继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台……

　　不同的国际合作平台，中国对世界的开放承诺都一一落地。

　　建设开放新高地，促进外贸创新发展，持续优化营商环境，深化双边、多边、区域合作……习近平主席在第三届进博会开幕式主旨演讲中再次推出务实举措。

　　世贸组织前总干事阿泽维多高度肯定中国推动开放合作的努力：这不仅限于举办一两次展会，而会转化为持续的进程，这是非常积极的成果。

(责编：牛镛)
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