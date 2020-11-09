默沙东与智云健康在糖尿病领域开展战略合作

11月8日，在第三届中国国际进口博览会现场，生物制药公司默沙东与国内慢病管理平台智云健康举行了战略合作签约仪式，智云健康创始人兼CEO匡明与默沙东糖尿病事业部和战略客户管理事业部负责人吴泽发（Zafer Unluer）代表双方进行签约。

据悉，双方首次战略合作将从 “西格列汀社区患者真实世界随访研究”项目开始，围绕“创新准入助力分级诊疗”这一主题，将默沙东在糖尿病领域强大的产品研发实力与智云健康长期积累的数字化慢病管理服务优势有机结合。

目前，中国国内有1亿多糖尿病患者。但国内糖尿病患者的知晓率、治疗率和控制率都远低于发达国家标准，特别是控制率比发达国家低接近10个百分点。在这次合作中，智云医汇慢病管理系统会在南京50家社区医院收集、整理、分析糖尿病药品使用数据，帮助默沙东了解南京基层医院的口服糖尿病药品使用情况，让医生和患者通过数据清晰感知西格列汀的疗效优势，使其更为顺畅地切入社区糖尿病信息化管理的过程中。

业内分析认为，这次合作反应了信息技术与数据正在带领中国医疗走向精准医疗与健康管理的下一阶段。通过数字化创新准入模式，与各层级医院共同搭建血糖管理的医联体平台，可以利用数字化慢病管理系统扩大优质控糖药品在医院的准入。不仅如此，通过智云健康铺设的数字化通路对基层医、患进行教育，可以提高基层医护诊疗水平，提高糖尿病患者健康素养和感知能力，给糖尿病患者更好的医疗保障和用药支持。

对于本次合作，智云健康创始人匡明表示：“我们现在已知的，使用互联网血糖管理模式的优势，至少有提高住院患者血糖达标率，降低血糖发生率及平均住院日，改善预后，提升满意度，提高医护人员工作效率，提高患者糖尿病知识知晓率等优势。我们希望，通过本次合作，能够在互联网血糖管理模式的众多优势中，再增加一项，那就是提升用药准确性、安全性与效率，让好药被更多地医生与患者真实感知道。”

默沙东商业保险和创新准入部门负责人胡昊作为默沙东代表进行发言，胡昊认为：“只是发明一款药物还远远不够，我们必须探索有效途径，能够将我们这些创新成果惠及更多的患者。我们也希望以此为契机，能够更广泛地与智云健康这样的合作伙伴们开展更深入的合作，在数字化慢病管理，互联网医疗，创商保服务等领域开展合作。也相信通过战略联盟的搭建，一定能够造福更多患者，为健康中国2030年贡献自己的力量。”（牛广文）

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