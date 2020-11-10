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国办印发《实施意见》 九项举措推进对外贸易创新发展

2020年11月10日08:12  来源：北京日报
 
原标题：九项举措推进对外贸易创新发展

　　据新华社北京11月9日电 国务院办公厅日前印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定不移扩大对外开放，稳住外贸外资基本盘，稳定产业链供应链，进一步深化科技创新、制度创新、模式和业态创新。围绕构建新发展格局，加快推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”和外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销体系等“三项建设”，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，实现对外贸易创新发展。《意见》从九个方面提出了推进对外贸易创新发展的具体举措：

　　一是创新开拓方式，优化国际市场布局。二是发挥比较优势，优化国内区域布局。三是加强分类指导，优化经营主体。四是创新要素投入，优化商品结构。五是创新发展模式，优化贸易方式。六是创新运营方式，推进国家外贸转型升级基地建设。七是创新服务模式，推进贸易促进平台建设。八是创新服务渠道，推进国际营销体系建设。九是创新业态模式，培育外贸新动能。

　　《意见》提出，要优化发展环境，完善保障体系。发挥自由贸易试验区、自由贸易港制度创新作用，不断提升贸易便利化水平，优化进出口管理和服务，强化政策支持，加强国际物流保障，提升风险防范能力。

　　《意见》强调，要加强党对外贸工作的全面领导。充分发挥国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度作用，整体推进外贸创新发展。商务部要会同有关部门加强协调指导，各地方要抓好贯彻落实。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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