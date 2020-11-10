第三期企业境外经营合规管理研修班即将在京举办

人民网北京11月10日电（许维娜）据国家发展改革委国际合作中心官方微信公众号消息，为深入贯彻落实国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、外汇局、全国工商联七部门联合印发的《企业境外经营合规管理指引》由国家发展改革委国际合作中心主办的“第三期企业境外经营合规管理研修班”（以下简称“研修班”）拟于2020年12月5日在京举办。

据了解，本期研修班在国家发展改革委利用外资和境外投资司指导下，以“大变局下企业境外投资的合规风险及应对”为主题，主要围绕新冠肺炎疫情对境外投资合规管理的影响、疫情冲击下企业跨境贸易政策分析、企业国际化经营中的规则风险实践分享、主要投资目的国外资安全审查情况、美国长臂管辖与合规风险管控实践、跨境投资规则风险防控与纠纷应对等方面开展培训。

研修班旨在为企业搭建高层次合规管理学习平台，服务企业在百年未有之大变局下更好开展全方位、全流程合规管理，增强企业开展国际化经营的风险防控意识和危机应对能力，切实提升合规管理人员的国际合作水平、风险洞察能力、合规专业素养，助力企业“走出去”行稳致远。

本期研修班通过“主题研修+对话讨论”的模式进行，有效拓展培训的广度和深度。在主题研修环节，拟邀请相关部委负责同志分别进行政策分析。在对话讨论环节，拟邀请相关金融机构、高校、企业、律师事务所的专家，围绕 “走出去”的合规风险进行交流研讨和案例分析，针对性提出应对投资保护主义的具体对策。

此外，参训学员完成本期全部课时将获得由国家发展改革委国际合作中心颁发的“企业境外经营合规管理培训证书”。详情可通过国家发展改革委国际合作中心微信公众号了解并提交报名申请。

(责编：许维娜、夏晓伦)