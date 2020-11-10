激活市场新动能 北京银发消费加速回暖

11月5日，由北京市商务局主办、北京商报社承办的2020北京消费季之银发节圆桌分享会在京召开，北京市商务局和市老龄办相关负责人出席了此次分享会。作为2020北京消费季之银发节的重要节点性活动，此次分享会聚焦疫情防控常态化背景下北京银发消费新趋势，披露了截至目前银发节各项活动的举办情况，同时，各位权威专家以及参与活动的企业代表也从多个视角切入，为拉动首都银发经济建言献策。

北京市商务局消费促进处副处长魏拓在发言中表示，今年，银发节拉动北京老年消费市场复苏效果显著。

“实体优惠信息‘大礼包’针对各种消费热点，汇集多样促销、折扣、优惠、免费体验等信息在重阳节期间派发到各区养老驿站、照料中心、街道和社区，共覆盖了全市12个区的近200个街道、社区、养老照料中心、驿站、老年用品商店。”魏拓进一步介绍，参与此次活动的不少企业均表示，疫情期间涉老业务也受一定冲击，上下游服务商都急需寻找更多的合作机会，而伴随着银发节的开展，各产品及服务销售都在逐步回暖。

“老年消费市场是国内消费市场的重要组成部分。今年的活动以更好地满足老年人的多样化需求作为出发点和落脚点，进一步拓展线上渠道，联动线上线下资源，实现了供应端精准对接中老年消费者，通过各种渠道和方式，进一步刺激消费需求释放，激发消费市场活力。同时，活动也为企业提供了引流和发展的重要机遇，有效推动行业尽快从疫情中恢复过来，推动北京老年消费提质升级，助力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”魏拓表示。

会上，北京市老龄办政策法规处处长宋晓磊介绍，截至去年底，北京60岁以上常住人口已达到371万人，占全市常住人口比例为17%。随着“十四五”时期的到来，北京的人口老龄化程度也将不断加深，进入高龄窗口期。具体来说，“十四五”北京市老年人口总数及人口老龄化水平将开启“双上升”模式。从老年人口结构看，“十四五”时期，北京市老年人口仍然以低龄段为主，高龄老年人口的比例可能会略微有所下降。在此背景下，健康养老成为银发族群最迫切的消费需求之一。而且，“十四五”时期，60后成为老年人口主体，他们拥有相对较高的自主意识、消费意识，老龄产业发展潜力巨大。

在主旨发言环节，中国老龄研究中心副主任党俊武提出，当前老年消费在社会总消费中占比相对来说还是较低的。“在社会老龄化程度不断加深的背景下，除了物质消费，老年人的服务消费和精神文化消费占比也在不断升高，银发消费已成为年轻社会向老龄社会消费结构转变的重要标志。”他提出，未来供给端应通过一些能够引领老龄社会消费的产品，不断适应老年人变化的需求及老龄市场的最新导向。

在为期一个月的活动期间，全市近200余家企业积极参与、组织了各种针对银发群体的让利、优惠、促销、体验活动，覆盖服饰、餐饮、家居、健康、旅游等多个版块，线上线下齐开闸，充分对接北京老年消费者需求最集中的领域，共同为这场京城老年消费热浪“加温”。

分享会现场，多位参与活动的企业代表就“晒”出了本企业参与银发节的成绩单，以及他们眼中，疫情常态化下老年消费的新特点。北京诚和敬驿站养老服务有限公司副总经理伍彬介绍，银发节期间，诚和敬旗下及联盟共有130家驿站参与了相关活动，截至目前已发放了1万余份“大礼包”给驿站周边的老年居民。“疫情出现后，我们发现老年消费逐渐向线上化、智能化转移，老年人对一些智能设备及产品的消费需求也比较旺盛，且随着老年人逐渐接受智能设备，老年人越来越喜欢通过微信等聊天软件展开互动及沟通。”武彬表示。（牛广文）

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