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发改委：五方面着手全面抓好秋冬农业生产相关工作

2020年11月10日16:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月10日电（许维娜）据国家发展改革委消息，日前，国家发展改革委办公厅印发《关于进一步做好秋冬季农业生产相关工作的通知》指出，发展改革部门要进一步增强责任意识，主动作为，积极配合相关部门，全面抓好秋冬农业生产相关工作，统筹推广加种冬季农作物，增加粮食产量，提高农民收入。

一是充分认识抓好秋冬农业生产工作的重要意义。今年以来，新冠肺炎疫情在全球大流行，叠加自然灾害、金融风险等多重影响，国际上“囤粮”“抢粮”的恐慌情绪蔓延，相比之下，我国粮食和重要副食品供给充足，市场总体稳定，粮食安全“压舱石”作用进一步凸显。当前，面对严峻复杂的疫情态势和世界经济形势，科学统筹国内常态化疫情防控和经济社会发展，必须充分认识保障粮食安全和重要农产品供给的极端特殊意义，毫不松懈抓好粮食和农业生产，从秋冬种开始，采取有效政策措施，大力支持农业生产，加强农业综合生产能力建设，努力做好粮食和重要农产品稳产保供工作，为经济社会发展提供有力支撑。

二是千方百计扩大秋冬农作物播种面积。我国秋冬种面积占全年农作物面积的1/4，要把稳定和扩大播种面积作为今年秋冬种工作的首要任务。充分调动农民生产积极性，引导稳定小麦生产，确保种植面积基本稳定。进一步发挥长江流域光温资源优势，积极发展油用、菜用、花用、肥用、饲用等多种功能油菜，稳定油菜种植面积，提高油菜综合生产效益。南方地区要鼓励利用冬闲田，扩大冬种马铃薯、蔬菜和绿肥等作物种植，引导农户在当季作物收获后在闲置土地中放养禽类，增加土壤肥力，降低来年虫害发生率。北方地区要因地制宜发展设施农业，扩大农副产品供给，拓宽农民增收渠道。要有效发挥农机作用，推进深松深耕、秸秆还田等关键技术措施落地，提高整地播种质量。

三是努力保障冬季“菜篮子”产品生产和有效供给。冬季是蔬菜供应的淡季，各地要严格落实“菜篮子”市长负责制，把“菜篮子”产品稳产保供作为一项重要的政治任务来抓，确保“菜篮子”产品供应充足、价格稳定。要统筹做好蔬菜生产流通布局规划，抓好“南菜北运”基地和北方设施蔬菜产区蔬菜生产，促进蔬菜总量和结构平衡。充分利用信息技术手段，通过农产品交易会、电商平台、直播带货等多种形式，促进产销衔接，防止“菜篮子”产品出现“卖难”和脱销断档。

四是加强今冬明春农田水利建设。扎实推进高标准农田等项目建设，按照已下达的目标任务，加快建设进度，多渠道保障项目资金足额到位，着力提升农田灌排设施、机耕道路等设施建设，切实增强防灾减灾能力。强化农田水利设施运行管护，压实管护责任，健全管护机制，确保工程设施长期发挥效益。加强与财政部门、农业部门等沟通对接，切实加大地方政府债券等用于“三农”领域规模，按照资金跟着项目走的要求，优先保障重大水利、高标准农田等“三农”领域重大工程。要围绕落实“藏粮于地、藏粮于技” 战略，结合本地区农业农村发展实际，抓紧谋划储备一批农田水利等农业基础设施建设项目，做好项目前期工作，及时安排实施。

五是做好政策宣传和预期引导。明年是“十四五”规划开局之年，也是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，国家将在保持政策连续性、稳定性的基础上，进一步加大对“三农”的政策支持力度。各地要加强政策宣传解读，充分发挥“三农”政策的激励效应，引导农民搞好秋冬季农业生产。要坚决守住耕地特别是永久基本农田红线，坚决制止耕地“非农化”行为，防止“非粮化”倾向。要通过政府网站、主流媒体等渠道，加强“三农”政策动态、农产品生产、供求等信息发布，引导农民积极发展农业生产。充分运用大数据、云计算等现代技术，及时发布供需平衡表、产销动态等市场信息，促进农产品供销平衡。

(责编：许维娜、乔雪峰)
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