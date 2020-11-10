中央网信办、市场监管总局、税务总局联合召开规范线上经济秩序行政指导会

人民网北京11月10日电 （记者车柯蒙）为贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻党中央、国务院关于推动线上经济健康发展的一系列政策部署和明确要求，规范线上市场公平公正的竞争秩序，持续推动整治线上平台垄断、不公平竞争和假冒伪劣等违法违规行为，趋利避害，创造良好的线上经济发展制度环境和法制环境，促进线上经济积极健康发展。中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门于近日联合召开规范线上经济秩序行政指导会。

会议指出，近年来，随着互联网应用广泛普及和数字经济蓬勃发展，互联网新业务、新应用、新模式层出不穷。特别是今年突如其来的新冠肺炎疫情暴发以来，在线经济在助力抗击疫情、恢复正常社会经济秩序、逆转经济下行压力、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、促进经济企稳回升等方面做出了积极贡献，成为疫情期间满足民生基本需求的“稳定器”和统筹实现疫情常态化防控与复工复产双重目标的“黏合剂”。电子商务和数字经济在疫情肆虐下实现“快进”，这主要得益于党中央所作出的网络强国、数字中国战略部署以及在疫情严重期间坚持人民至上、生命至上的人民情怀，得益于我国高质量发展的产业基础，得益于近年来数字化发展转型契机，同时也离不开各平台企业的积极努力和网民的普遍参与。

会议强调，党中央国务院高度重视线上经济发展秩序问题。刚刚闭幕不久的党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，在《建议》第四部分专节阐述了“加快数字化发展”，句句明方向，字字含改革，必须站在全面贯彻落实党的十九届五中全会精神的高度，学深悟透中央关于发展数字经济的战略部署，规范互联网平台治理问题，让平台成为我国数字经济高质量发展的动力源和双循环新发展格局的赋能者。

会议明确，要正视和解决线上经济发展存在的问题。在数字经济快速发展过程中，会伴随着新商业模式、新产业生态而出现这样那样的问题，但是，竞争失序、虚假营销、刷单炒信、挤压实体、个人信息泄露等问题，会从根本上制约数字经济健康持续发展。线上平台是一个“双边市场”或“多边市场”，一侧连接着成千上亿的消费者，另一侧连接着万千级的生产者和商业流通组织者。在大数据与人工智能形成相互喂养关系的今天，算法很可能套牢消费者，使消费者成为“算法囚徒”，同时竞价算法很有可能抬升生产和商业流通的分销成本。平台不是反垄断的法外之地，也不是孕育不正当竞争的温床。面对今年的特殊形势，特别是针对疫情期间催生的大量数字经济新业态、新模式，要牢固树立以人民为中心的发展思想，加快监管手段监管能力建设，切实做到监管不缺位；同时，互联网具有打破时空界限、高效传播、主体虚拟等特征，疫情期间相关问题更容易聚集放大、传播蔓延速度更快、范围更广、影响更大，这些问题需要切实以系统思维认真加以解决。

会议要求，各平台企业要切实落实主体责任，增强守正创新意识。平台越大，责任越大；消费者越信赖，就越有义务维护消费者利益，最大限度实现消费者剩余。一是要共同维护良好的市场秩序。不得开展滥用市场支配地位“二选一”、商誉诋毁、裹挟交易等违法违规竞争行为，或依托算法推荐、人工智能和大数据荟萃分析进行的“隐形”不正当竞争行为。二是要与实体经济融合共赢。加大对传统行业数字化发展扶持和红利释放。合理降低促销期间向商会收取的各项服务费（包含固定和活动费用），不能让商家为消费者的实惠“全部买单”。三是切实保护消费者和商户的合法权益，严控假冒伪劣商品宣传和销售流通，加大知识产权保护力度。四是拒绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为，不得纵容商户利用平台监管漏洞进行恶意刷单，不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量。五是严格防范个人信息数据被泄露滥用。严控各类平台和App收集大量用户数据且泄露和滥用，避免电信欺诈等次生风险发生。

会议指出，下一步，中央网信办将继续坚持总体均衡有序的发展定位，按照兴利除弊、包容审慎的原则稳妥处理垄断和失序等问题，加强政策指导协调，依法依规开展事中、事后监管，积极引导数字经济与实体经济深度融合发展，合理调控互联网行业引发的主要矛盾和次生风险，会同市场监管总局等相关部门为我国数字经济发展营造既保持活力又规范有序的良好环境。

市场监管总局和税务总局相关负责同志也出席会议并对互联网平台提出了明确要求。京东、美团、58同城、百度、奇虎360、搜狗、字节跳动、快手、滴滴、微店、新浪微博、多点、贝壳找房、拼多多、国美在线、饿了么、小红书、携程、苏宁、同程、阿里巴巴、贝贝网、云集网、蘑菇街、兴盛优选、唯品会、腾讯等27家主要互联网平台企业代表参加会议。

(责编：车柯蒙、孙阳)