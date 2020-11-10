原标题：国家网络安全产业园通州园开园 作业帮与通州区政府签署战略合作协议

11月3日，国家网络安全产业园区(通州园)正式开园。北京市委常委、副市长殷勇出席开园仪式并致辞。开园仪式上，作业帮与通州区政府签署战略合作协议，未来，双方将在青少年网络安全教育培训等领域开展合作，共同推进青少年信息安全防护。

国家网络安全产业园区由工信部、北京市共同打造，包括海淀园、通州园、经开信创园三个产业园区。国家网络安全产业园区的建设是深入实施网络强国战略的重要一环，对于进一步提高我国网络安全保障能力有着引领性的作用。11月3日，随着通州园的开园，国家网络安全产业园三个园区已全部开园，陆续引入企业百余家。

殷勇在致辞中表示，国家网络安全产业园区(通州园)的开园，既是部市共同推进网安园建设的里程碑，也是北京网络安全产业发展的新起点，下一步要立足高点谋划新篇，强化规划的科学引领作用，优先聚集企业、科研院所等优质要素资源，持续推进北京网络安全产业发展。

开园当天举行了签约仪式。作业帮与通州区政府签署战略合作协议，双方将在青少年网络安全教育等领域展开合作。作业帮是中国K12在线教育的领军品牌，一直致力于用科技手段助力教育普惠，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，其中，作业帮APP是中国唯一月活过亿、唯一进入全网Top30的K12教育类超级APP。

守护未成年人的心理健康是作业帮多年来一直在做的事情。早在2018年9月，作业帮就上线了国内首个青少年信息安全综合防护平台——寸功平台，它借助作业帮大数据科技，通过“AI赋能信息审核”“全量数据监测和预警”“数据分析及适当干预”“综合防护”四大功能，全面守护青少年信息安全。2020年9月，作业帮与共青团中央维护青少年权益部携手，将12355青少年服务台接入作业帮“寸功”平台。

作业帮公共事务副总裁高烁表示，此次作业帮与通州区政府达成战略合作是一次全新的契机，未来将依托作业帮的大数据科技，通过信息精准筛选、追踪和防控，进一步完善大数据环境下的青少年信息安全防护工作。此外，作业帮还将积极响应教育部关于针对大中小学开展国家安全教育的政策号召，为青少年提供更具个性化、更加精准的网络安全教育服务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)