积极落实退税政策 企业足不出户尽享税费红利

“这笔1290万元的留抵退税，大大减轻了我们公司的流动资金压力，让我们有了实实在在的政策获得感！”茂名金源海湾房地产开发有限公司办税员柯丽燕感慨地说。

茂名金源海湾房地产开发有限公司坐落于茂名市水东湾新城歌美海公园东侧，是开发中的华侨城南海旅游岛内的一家企业，在当地开发建设了旅游度假式住宅小区。今年以来，金源海湾公司和其他房地产企业一样，遭遇了销售“滑铁卢”，不仅没有营业收入，还要承担员工工资、水费电费等日常开销，资金更是难以周转。

为助力企业尽快渡过难关，国家税务总局茂名市电白区税务局严格按照国家税务总局党委提出的“四力要求”，不折不扣贯彻落实增值税增量留抵退税优惠政策，定期通过税收大数据对辖区符合条件企业进行梳理，建立日常管理台账，实施“点对点”式专人专管，积极引导企业进行“非接触式”办税，让符合条件的企业足不出户尽享税费红利。

“税务人员线上辅导我们填写退税申请数据，及时为我们解答退税中的疑难问题，短短几天我们就收到了退税‘红包’。”金源海湾公司财务负责人钟爱民说，“现在不仅退税‘红包’拿到了，大家的消费热情也逐渐恢复了。越来越多热衷于‘候鸟式’居住的北方人，在我们小区购置了房产，准备冬天来南方度假，我们现在对公司的经营发展更有信心了。”

同样位于南海旅游岛的茂名恒力公司也及时享受到了增值税增量留抵退税优惠政策。“原本需要10个工作日才能办好，现在仅仅3个工作日就收到1370多万的留抵退税。为税务部门用心落实政策、用心服务企业、用心提质增效点赞。”恒力公司办税员李孟爱说。

据了解，2018年7月，茂名市政府与华侨城集团签订《全面战略合作框架协议》，规划投资500亿元打造旅游岛，将以“国际旅游岛”为目标，将南海旅游岛打造成集主题公园、创意文化、休闲康养、生态旅游等为一体的产城融合的大型文旅综合开发项目，致力打造广东省滨海旅游标杆产品。目前，南海旅游岛内中国第一滩、歌美海景区、《巾帼传奇》拍摄基地工程等各版块项目正如火如荼地开发建设中。

据悉，今年以来，电白区税务局已为南海旅游岛内企业办理增值税增量留抵退税2900多万元，为岛内707户企业减免税费2400多万元，为南海旅游岛的区域产业发展增强后劲。“建设南海旅游岛是茂名向海而兴、大力发展旅游康养产业，打造‘滨海绿城，好心茂名’的重要决策。税务部门将立足“六稳”“六保”大局，继续严格落实各项税费优惠政策，持续优化纳税服务，服务南海旅游岛开发建设，助力南海旅游岛发展成为粤西乃至整个中国的文旅新符号。”电白区税务局有关负责人表示。（刘涓涓 邵永珲）

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