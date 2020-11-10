新华社北京11月10日电 题：记者观察：“双十一”，“买买买”变成“算算算”？
新华社记者樊曦
年度“剁手节”“双十一”又来了！定金、尾款、津贴，你都知道吗？“养猫”、组队、领红包，你都做了吗？跨店满减、新人优惠、限时秒杀，你都试了吗？
各大电商平台设计的促销规则，让“买买买”变成了“算算算”。很多消费者摇晃着早已远离数学的脑袋拼命思考，到头来才发现比平时没便宜多少。
近几年来，“双十一”花样越玩越多，促销规则复杂烧脑，套路满满。有人在网络购物平台抢了900多个红包，实际优惠金额累计不到10元，花费了巨大精力，最后只有满满的失落感；有的商家号称“限时抢购”“爆款秒杀”“巨惠特卖”，实际上却是“先涨后降”；还有的优惠对消费期限、商品品类、消费金额等设置“门槛”，达不到就不能享受……难怪不少人感叹，不是我管不住自己的手，是平台太会玩、太能玩。
宏观上看，“双十一”激发了消费热情，推动了经济发展。微观上看，商家为促进销售而创新促销手段也无可厚非。但某些游戏规则的设计着实让人有坠入云里雾里之感。消费者一边担心“不买就错过一个亿”，需要不需要的东西扫了一大堆，一边算上半天也算不清，最后发现时间花了不少，钱没省下几毛。
这样的促销方式实在让消费者有点消受不起。有网友感叹，自己已经从计算折扣变成了被算计，引发不少共鸣。
“双十一”成交量的不断扩大反映了大众的认可，但漂亮的销售数字并不代表商业模式的完美无缺，一个可持续发展的市场应该是理性繁荣的市场。如何让“双十一”重归简简单单打折、实实在在让利，让商家和消费者真正共享数字平台的方便快捷，也许是销售狂欢过后各方都该冷静思考的问题。
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