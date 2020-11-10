CPI跌破1% 都是猪肉惹的祸？ 

国家统计局10日发布的数据显示，2020年10月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。CPI上一次低于1%还是在2017年3月，如今时隔42个月重回1%以下。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，CPI同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。

民生银行首席研究员温彬指出，综合来看，前10个月CPI累计同比上涨3%，已经回落到3.5%的年度控制目标之内。

随着物价持续下行，很多人担心会出现通缩。交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，核心CPI近月都在0.5%的水平，通胀整体属于温和，不用担心通缩。

当天发布的数据还显示，10月份，猪肉价格同比下降2.8%，这是在连续上涨19个月后首次转降。

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，今后一个时期，猪肉供应形势会越来越好，有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。（李童 于杨）

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