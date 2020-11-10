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国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》

2020年11月10日18:04  来源：新华网
 

　　新华社北京11月10日电 国务院办公厅日前印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（以下简称《分工方案》），对下一阶段深化“放管服”改革优化营商环境工作作出部署。

　　《分工方案》明确了五个方面25项重点任务。一是把实施好宏观政策和深化“放管服”改革结合起来，提高宏观政策实施的时效性和精准性。将财政资金直达机制实施中的好做法制度化，落实减税降费政策。让企业特别是中小微企业融资更加便利、更加优惠，督促金融机构优化普惠型小微企业贷款延期操作程序。稳定和扩大就业，破除影响就业特别是新就业形态的各种不合理限制，简化应届高校毕业生就业手续。二是放要放出活力、放出创造力。分类推进行政审批制度改革，编制公布中央层面设定的行政许可事项清单，大幅精简各类重复审批，清理不必要的审批。简化优化汽车生产准入管理措施。深化“证照分离”改革，广泛推行告知承诺制。提升企业注销便利度，扩大简易注销范围。三是管要管出公平、管出质量。完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等有效做法，加快完善各领域监管标准体系。守好安全和质量底线，对疫苗、药品、特种设备、危险化学品等领域实行全主体、全品种、全链条的严格监管。对直接关系人民群众身体健康和生命安全的领域，加快推出惩罚性赔偿和巨额罚款等制度。探索开展“沙盒监管”、触发式监管等包容审慎监管试点，进一步推进“互联网+”行动。四是服要服出便利、服出实惠。在更大范围实现“一网通办”，允许企业和群众自主选择线上或线下办理方式，并加强对老年人、残疾人等群体的引导和服务。优化水电气暖网等公用事业和公证、医疗等领域服务。推动政务服务“跨省通办”，大力推行“一件事一次办”。进一步简化社保参保、转移接续等手续，建立困难群众主动发现机制。五是调动好各方面积极性，形成推动改革的工作合力。提高改革协同性，下放审批监管事项时要同步下沉相关专业人员和技术力量。支持地方探索创新，设立一批营商环境创新试点城市，先行先试深化“放管服”改革。建立健全常态化政企沟通机制，对企业诉求“接诉即办”。发挥法治引领和保障作用，保障各项改革依法有序推进。

　　《分工方案》强调，各地区要完善深化“放管服”改革和优化营商环境工作机制，一体化推进相关领域改革，配齐配强工作力量，抓好改革任务落地。各部门要结合各自职责，加强协同配合，形成改革合力。国务院办公厅要发挥对深化“放管服”改革和优化营商环境工作的牵头抓总作用，强化统筹协调、业务指导和督促落实，确保改革取得实效。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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